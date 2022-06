Été à Lyon : tout ce qu'il faut savoir sur les piscines (horaires, tarifs...)

Les piscines lyonnaises ouvrent progressivement leurs portes avec l'été qui arrive. Tout ce qu’il faut savoir : les tarifs, les dates, les créneaux…

Depuis le 7 juin, la piscine de Vaise et le centre nautique Tony Bertrand accueillent déjà du public. L’ouverture des autres piscines est également en approche. Lyon Capitale fait le point.

Le Centre nautique Tony Bertrand (Piscine du Rhône, Lyon 7)

Avantages : la piscine olympique de 50m, un bassin ludique avec deux toboggans, des banquettes à bulles et des espaces ombragés sont proposés aux nageurs.

Ouvert au public du jeudi 9 juin au dimanche 4 septembre 2022. Pendant 7 jours sur 7, le centre accueille les personnes de 10h30 à 20h. (Evacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture). Concernant les tarifs, il faut compter 8 euros en plein tarif et 5,50 euros en tarif réduit.

Adresse : 8 quai Claude Bernard, 69007 Lyon.

Piscine de Vaise (Lyon 9)

Avantages : Grand bassin de 50m x 21m avec une profondeur minimum d’1,80m. Des accès aux personnes en situation de handicap.

Ouvert au public du mardi 7 juin au vendredi 29 juillet 2022, du lundi au vendredi de 7h à 14h (évacuation des bassins à 13h30). Fermée le week-end. Il faut prévoir 3,40 euros en plein tarif et 2,60 euros en tarif réduit.

Adresse : 50 avenue Sidoine Apollinaire, 69009 Lyon.

Le Centre nautique de Saint-Fons et de Vénissieux

Avantages : Accès au bassin sportif. De nombreux jeux d’eau, ainsi que des jeux d'agilité en bois, des pataugeoires intérieures et extérieures, un accès aux espaces avec du gazon.

Ouvert du samedi 18 juin au mercredi 24 août 2022. La piscine accueille le public tous les jours de 10h à 18h30. La piscine offre une possibilité de prendre des cours d'aquagym gratuits du lundi au vendredi de 12h30 à 13h00. Prévoir 5,50 euros en plein tarif et 4,20 euros en tarif réduit.

Adresse : 16 avenue Georges Lévy, 69200 Vénissieux.

Piscine éphémère de Gerland (Lyon 7)

Avantages : deux bassins de 30m et 10m, et 2 000 m² de plage aménagée avec du mobilier dédié offrant des espaces de lecture, de détente, de jeux et des zones ombragées.

Ouvert du jeudi 23 juin au dimanche 28 août 2022. Le centre accueille le public 7 jours sur 7 de 12h30 à 19h30. Prévoir 3,40 euros en plein tarif, 2,60 euros en tarif réduit.

Adresse : 405 avenue Jean Jaurès, par l’entrée du parc, Lyon 7.

Piscine de la Duchère (Lyon 9)

Avantages : un bassin éducatif, un bassin de 50m, pataugeoire et des plongeoirs de 3 et 5 mètres. La piscine propose également des accès aux personnes en situation de handicap.

Ouverte du jeudi 16 juin au mercredi 31 août 2022, tous les jours de la semaine de 10h30 à 20h, les vendredis de 12h à 20h. Concernant les prix, il faut compter 3,40 euros en plein tarif et 2,60 euros en tarif réduit.

Adresse : 4 avenue Andreï Sakharov, 69009 Lyon.

Piscine Jean Mermoz (Lyon 8)

Avantages : un bassin de 25m, un bassin ludique et une pataugeoire.

Ouvert du vendredi 1er juillet au mardi 30 août 2022, tous les jours de 10h30 à 20h, les mardis de 12h à 20h. Les tarifs restent les mêmes (3,40 en plein tarif et 2,60 en tarif réduit).

Adresse : 12 place André Latarjet, 69008 Lyon.

Piscine éphémère du Vélodrome de la Tête d’Or (Lyon 6)

Avantages : deux bassins et 2 000 m2 de plage aménagée.

Ouverte du jeudi 16 juin au mercredi 31 août 2022. 7 jours sur 7 de 12h30 à 19h30. Les tarifs restent les mêmes (3,40 en plein tarif et 2,60 en tarif réduit).

Adresse : Parc de la Tête d'Or 69006 Lyon

