Deux adolescentes auraient été forcées de se prostituer dans un appartement de Trévoux (Rhône).

Ce lundi 18 mai, un homme, âgé d’une quarantaine d’années, a été interpellé par les forces de l’ordre à son domicile situé dans la commune de Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. D’après les informations de nos confrères du Progrès, l’individu serait suspecté d’avoir forcé la prostitution de deux mineures dans un appartement de Trévoux.

Le suspect a été placé en garde à vue, mis en examen, puis placé en détention provisoire pour proxénétisme sur mineur. Il serait d’ailleurs déjà bien connu des services de police pour d’autres faits. Deux autres personnes ont également été arrêtées. Il s’agirait de sa conjointe et d’un autre homme, tous deux suspectés d’avoir participé à ces actes. Les deux individus ont été placés sous contrôle judiciaire.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Villefranche-sur-Saône. À noter que les deux victimes seraient des adolescentes, âgées d’une quinzaine d’années et logées dans des appartements éducatifs.

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