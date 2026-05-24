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Le Lyonnais Giovanni Mpetshi Perricard face au défi Novak Djokovic. (Photo by William WEST / AFP)

Roland-Garros : Giovanni Mpetshi Perricard face à l’immense Novak Djokovic pour son entrée en lice

  • par Corentin Lucas

    • Sur le papier, c’est David contre Goliath. Mais chez les Lyonnais, les exploits sportifs sont ancrés dans l’ADN.

    Le tableau principal de Roland-Garros 2026 s’ouvre ce dimanche 24 mai, et avec lui une affiche particulièrement attendue par le public français. En night session sur le court Philippe-Chatrier (à partir de 20h15), le Lyonnais Giovanni Mpetshi Perricard affrontera Novak Djokovic, l’un des plus grands champions de l’histoire du tennis.

    83e mondial au classement ATP, le joueur formé à Lyon s’attaque d’entrée à un monument de la discipline : le Serbe, triple vainqueur à Roland-Garros (2016, 2021, 2023) et recordman des titres en Grand Chelem avec 24 trophées. Une entrée en matière de prestige pour le Français, qui dispute l’un des matches les plus relevés de ce premier tour, et sans doute de sa carrière.

    Deux géants du tennis s’affrontent

    Âgé de 21 ans et mesurant 2,03 m, le géant Giovanni Mpetshi Perricard s’est déjà fait un nom sur le circuit par son service puissant et son profil atypique. Il avait atteint le deuxième tour Porte d’Auteuil lors de l’édition 2025. Ce match face au Djoker constitue un nouveau cap dans sa jeune carrière, face à une référence absolue du circuit.

    "C’est sûr que c’est impressionnant d’affronter un gros nom comme celui-là au premier tour, mais pour gagner un tournoi il faut battre les meilleurs. Peu importe l’issue du match, ça va m’apporter beaucoup de choses dans mon jeu. Je suis excité et très content de l’affronter", a déclaré le Lyonnais en conférence de presse.

    Chez les Lyonnais, Kyrian Jacquet entre également en lice aujourd’hui contre Marco Trungelliti. Sensation de l’édition précédente, Loïs Boisson foulera la terre battue ce lundi, contre Anna Kalinskaya (22e mondiale).

    Lire aussi : Tennis : la Lyonnaise Loïs Boisson brise une longue malédiction juste avant Roland-Garros

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