"Sacrées boîtes" : la foi en miniature dévoilée à Fourvière

Le musée de Fourvière invite à découvrir un univers méconnu et fascinant : celui des "boîtes de nonnes", véritables prières en volume où art, dévotion et minutie se rencontrent pour révéler une spiritualité intime.

Du 26 mars au 23 août 2026, le musée de Fourvière offre au public une immersion inattendue dans l’univers des "Sacrées Boîtes", ces merveilles miniatures qui, du XVIIe au XXe siècle, ont servi de véritables "prières en volume", entre art et spiritualité.

Nées dans les couvents à partir de la Réforme catholique, les "boîtes de nonnes" sont des microscopiques chefs-d’œuvre de dévotion. Inspirées du symbole du jardin clos, elles célèbrent une foi intime et silencieuse exprimée à travers la beauté du geste la modestie et la contemplation. Fleurs séchées figurines soies ors ou reliques composent ces jardins intérieurs où chaque détail reflète l’invisible.

L’exposition a été conçue en partenariat avec l’association Trésors de ferveur, dédiée à la sauvegarde et à la mise en valeur des objets de piété domestique du XVIIᵉ au XIXᵉ siècle, qui a apporté quelques pièces de sa propre collection de boîtes vitrées.

Les autres pièces proviennent des collections du musée de Fourvière qui abritent entre 8 000 à 10 000 œuvres, dont des trésors rares tels que des incunables, des statues, des ex-voto insolites des textiles liturgiques. Et ces fameuses « boîtes vitrées ».

La reproduction de la Santa Bambina de Milan, don des sœurs de la Charité de Nevers, lors du départ du couvent de Montluzin, au musée de Fourvière @Pierre-Antoine Pluquet

L’une des plus belles est sans nul doute la reproduction de la Santa Bambina de Milan. Il s’agit d’une structure en bois ouvragé. Le panneau arrière en bois est recouvert à l’intérieur d’un tissu bleu ciel avec au milieu une fleur et une inscription “Ave Maria”. Sur la base, un coussin en satin blanc et un oreiller blanc recouvert de dentelles accueillent la statuette de la Santa Bambina. Celle-ci est richement habillée et la tête est couronnée. Elle porte deux rangées de perles sur la poitrine et de petits bijoux sur le corps emmailloté. La Vierge est dans des langes en tissu et dentelles. Le visage est en cire. Cette statue miraculeuse est vénérée chez les sœurs de la Charité de Milan. Les couples qui ont des difficultés pour avoir des enfants viennent la prier et sont souvent exaucés. La dévotion à Maria Bambina, dans la ville de Milan, remonte à 1007 avec la dédicace d’une église au Mystère de la nativité de Marie.

« Sacrées boîtes - Le quotidien en miniature ». Du 26 mars au 23 août. Musée de Fourvière.

Pour rendre cet univers accessible à tous, un parcours pédagogique spécialement conçu pour les enfants de 7 à 12 ans permet de découvrir ces mondes en miniature de manière ludique et sensible.

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