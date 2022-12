Lyon : une nouvelle ligne aérienne à destination de Malaga

La compagnie EasyJet annonce une nouvelle liaison depuis l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry à destination de Malaga, en Espagne, pour 2023.

Après les annonces de la compagnie aérienne Volotea pour trois nouvelles destinations, la compagnie low-cost EasyJet a indiqué mercredi 7 décembre ouvrir une nouvelle ligne depuis Lyon à destination de Malaga, au sud de l'Espagne.

Avec cette nouvelle liaison, la compagne britannique s'impose un peu plus comme une compagnie d'envergure internationale reliant plus d'une quarantaine de villes au départ de Lyon, dont Berlin, Dubrovnik, Lisbonne, Cordou ou encore Venise. La ligne directe avec Malaga vient s'ajouter à l'offre déjà très étoffée d'EasyJet à destination de l'Espagne (Tenerife, Minorque, Ibiza, Barcelone, Fuerteventura, Lanzarote et Palma de Majorque).

À partir de 39 euros

Les billets sont d'ores et déjà en vente, mais c'est seulement à partir du 3 juin que les passagers pourront rejoindre les terres de l'Andalousie. La compagnie low-cost proposera jusqu'à deux vols par semaine, le mardi et le samedi à partir de 39 euros.