La compagnie aérienne Volotea reliera Lyon avec Florence et Milan en exclusivité.

Jeudi 24 novembre, Volotea a annoncé l'ouverture de trois nouveaux vols au départ de Lyon Saint-Exupéry. La compagnie aérienne espagnole desservira Florence, Milan et Madrid dès le printemps 2023.

À l'occasion de la présentation de ses perspectives 2023 au sein de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, la compagnie aérienne Volotea a annoncé l'ouverture de trois nouvelles destinations. Dès le printemps 2023, elle desservira Florence et Milan en Italie en exclusivité. Elle ira également à Madrid en Espagne. Avec ces trois nouvelles villes, la société espagnole renforce sa présence à Lyon et s'impose comme une compagnie aérienne importante dans le paysage local.

"Lyon est une base très importante pour Volotea"

Ouverte seulement depuis juin 2021, la base lyonnaise de Volotea couvre désormais 32 lignes. Elle affirme ainsi son statut de 2e compagnie aérienne de l'aéroportde Lyon en termes de réseau. Ces annonces coïncident aussi avec l'arrivée d'un deuxième avion sur la base lyonnaise et le remplacement de l'Airbus A319 par un A320, permettant d'accueillir plus de passagers. "Lyon est une base très importante pour Volotea. Nous annonçons pour 2023 un cap dynamique pour les touristes d'agréments comme les touristes d'affaires. Notre volonté est de continuer notre développement avec l'ensemble des parties prenantes afin de proposer aux habitants de la Capitale des Gônes toujours plus de choix de destinations à des prix toujours compétitifs", souligne Céline Lacroix, responsable du développement international de Volotea.

Première compagnie à signer le programme de puits carbone forestier de Vinci Airports (gestionnaire de l'aéroport lyonnais), la compagnie se veut aussi plus respectueuse de l'environnement.