Métropole de Lyon : David, le jeune Congolais est décédé avant son opération du cœur

Arrivé mardi 6 décembre à l'aéroport de Saint-Exupéry, David devait être opéré d'une malformation cardiaque à Bron, malheureusement le jeune garçon est décédé dans la nuit de mardi à mercredi.

Le jeune garçon âgé de 5 ans, David, était atteint d'une malformation cardiaque, la Tétralogie de Fallot dite la maladie des enfants bleus. Originaire du Congo, il ne pouvait pas être opéré sur place, dû à la complexité de l'intervention. La Chaîne de l'espoir, association de Médecins du monde, a donc pris les devants durant l'année 2020 pour obtenir les autorisations de faire venir l'enfant en France.

Après plus d'un an et demi à planifier l'opération, David est bien arrivé mardi 6 décembre, mais dans un état critique. Il a dû être conduit en urgence à l'hôpital Femme Mère Enfant de Bron, où malheureusement, il est décédé dans la nuit de mardi à mercredi 7 décembre.

Un temps d'attente bien trop long

La démarche du petit David avait commencé courant 2020 et son opération était programmée avant la fin de l'année 2022,"un délai jugé bien trop long" par la Chaîne de l'espoir. "Les interventions du petit David ont été reportées à plusieurs reprises", soulignait BFM Lyon.

Aujourd'hui, les enfants malades sont dans un premier temps "repérés par les contacts locaux dont la Chaîne de l'espoir". Certains sont placés ensuite sur une liste d'attente, dans l'espoir de récolter des fonds afin de pouvoir faire venir tous les jeunes patients dans des hôpitaux français. L'association avait mis en place une campagne fin novembre intitulée "Objectif 0 jour!", pour alerter sur cette urgence sanitaire.