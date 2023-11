Easy Jet ouvre deux nouvelles lignes pour l'Espagne au départ de Lyon

La compagnie aérienne low-cost Easy Jet ouvre deux nouvelles lignes en direction de l'Espagne au départ de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry.

Les convictions écologiques ont décidément un prix bien élevé lorsqu'il s'agit de voyager. La compagnie aérienne Easy Jet annonce ce mardi l'ouverture de deux nouvelles lignes au départ de Lyon, à destination de Madrid et Alicante en Espagne.

Le train, un concurrent bien lointain...

A partir du 31 mars, l'opérateur proposera deux vols par semaine, le vendredi et le dimanche pour rejoindre la capitale espagnole en moins de deux heures à partir de seulement 35 €. La ligne en direction d'Alicante ouvrira quant à elle le 4 mai avec deux vols par semaine le mardi et le samedi, là aussi dès 35 €. Les billets sont d'ores et déjà mis en vente.

A titre de comparaison, il faut compter environ 8 heures de trajet pour rejoindre Madrid depuis Lyon en train puisqu'aucune ligne directe n'est proposée. Néanmoins et depuis peu, la Renfe propose de rejoindre Barcelone depuis Lyon en cinq heures (parsemées de onze arrêts) pour un peu moins de 80 € (prix constaté ce mardi) ou Madrid depuis Marseille en passant par Barcelone en plus de 7 heures pour une centaine d'euros.

Lire aussi : Prix, fréquences... Tout savoir sur le train Lyon-Barcelone

A noter toutefois que le trajet en train permet un départ et une arrivée en centre-ville contrairement à l'avion qui nécessite de longs - et coûteux - trajets pour rejoindre l'aéroport depuis le centre-ville et inversement. Côté bilan carbone, un Lyon-Madrid en avion émet en moyenne 200 kg de CO2 par passager selon l'Ademe, contre 2,8 kg pour le train.