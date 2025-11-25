Actualité

Lyon : une mobilisation pour lutter contre les violences faites aux femmes organisée ce mardi

  • par Loane Carpano

    • La CGT du Rhône appelle les Lyonnais à se rassembler mardi 25 novembre sur la place Guichard (3e) pour lutter contre les violences faites aux femmes.

    A l'occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, l'UD CGT du Rhône appelle les Lyonnais à se rassembler sur la place Guichard (3e) le 25 novembre.

    Organisée de 12 h à 14 h, la mobilisation vise à mettre en lumière les violences sexistes et sexuelles encore présentes sur les lieux de travail, d'étude, de vie et dans l'espace publique : "Les violences sexistes et sexuelles ne sont ni des faits divers, ni des fatalités. Elles sont un système. Elles sont partout", déplore le syndicat dans un communiqué.

    "Les salariées doivent pouvoir travailler dans de bonnes conditions"

    Une attention particulière sera notamment portée sur les violences sexistes et sexuelles en entreprise : "Dans l’univers professionnel, l’écrasante majorité des employeurs, (...) ne font rien d’efficace pour prévenir les inégalités de salaire ou de déroulement de carrières, ni sur les violences sexistes et sexuelles, pour les détecter, protéger et accompagner les travailleuses", dénonce le syndicat.

    Il poursuit : "Les salariées doivent pouvoir travailler dans de bonnes conditions et en sécurité et l’employeur doit prendre des mesures précises."

    Lire aussi : L'Isère se dote d'un protocole de prévention et de lutte contre les violences sexuelles

    Faire défiler vers le haut