L'Isère se dote d'un protocole de prévention et de lutte contre les violences sexuelles

Mardi 25 novembre, la préfète de l'Isère signera un nouveau protocole de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

À l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, l'Isère se dote d'un nouveau protocole de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Construit en lien avec différents partenaires, ce dernier visera à mieux répondre aux besoins des femmes et des enfants victimes de violences.

Les priorités de ce protocole reposeront notamment sur le renforcement de la prise en charge des enfants co-victimes de violences conjugales, la lutte contre le système prostitutionnel ainsi que la lutte contre toutes formes de violences sexistes et sexuelles notamment dans les espaces publics, les transports, ou encore les clubs sportifs.

Signée le 25 novembre prochain par la préfète de l'Isère Catherine Séguin à Grenoble, cette feuille de route s'étendra sur la période 2026 - 2028.

