Photo d’illustration. Pexels

Lutte contre le sida : des résultats stables pour 2024 en Auvergne-Rhône-Alpes

  • par Clémence Margall

    • L’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a dévoilé son bilan des diagnostics et des dépistages du VIH et des autres IST bactériennes pour l’année 2024.

    À l’occasion de la journée internationale de lutte contre le sida qui se tiendra le 1er décembre prochain, l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a dévoilé son bilan des diagnostics et des dépistages du VIH et des autres IST bactériennes pour l’année 2024.

    Le dépistage en "forte augmentation"

    Selon l’ARS et Santé Publique France, les résultats sont "stables" par rapport à ceux enregistrés en 2023, à l’exception de la Chlamydia qui connaît une hausse importante avec près de 6 000 personnes diagnostiquées positives en 2024. Elle touche en majorité les 15 et 25 ans. 383 personnes ont ainsi découvert leur séropositivité au VIH l’année dernière, dont près deux-tiers sont des hommes (63 %), et la majorité des patients a moins de 50 ans (69 %).

    L’ARS note toutefois que le dépistage est en "forte augmentation" dans la région : "Près de 650 000 personnes" ont été dépistées en 2024, dont "près de 200 000 personnes" grâce au dispositif "VIH Test" puis de "Mon test IST". Si cette augmentation du taux de dépistage concerne tous les publics, les femmes de moins de 50 ans restent les personnes les plus dépistées.

    Pour poursuivre sa politique de prévention des maladies sexuellement transmissibles et de santé sexuelle, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes rappelle mobiliser, dans le cadre du Fonds d’intervention régional (FIR), un budget de 21 millions d’euros.

