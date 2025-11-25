Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air plutôt bonne ce mardi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera globalement bonne à Lyon et dans la métropole de Lyon ce mardi 25 novembre 2025 grâce notamment à des conditions météo favorables.

    Ce mardi 25 novembre, les conditions devraient rester perturbées avec notamment un fort vent de nord et une journée de nouveau pluvieuse à Lyon. Des conditions qui participeront au maintien d'une qualité de l'air bonne dans toute la métropole, hormis autour des grands axes de circulation.

    Que ce soit pour les particules fines, l'ozone ou le dioxyde de soufre les concentrations seront bonnes. Elles seront moyennes en ce qui concerne les multi-polluants et le dioxyde d'azote.

