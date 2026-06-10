Lyon 8e : attiré par un faux rendez-vous, il est dépouillé sous la menace d’armes

Attiré à un rendez-vous fixé après des échanges sur les réseaux sociaux, un homme a été victime d’un vol avec violences lundi soir dans le 8e arrondissement de Lyon.

Lundi 8 juin, aux alentours de 20h30, un homme s’est rendu à proximité d’un équipement sportif du 8e arrondissement pour rencontrer une personne avec laquelle il avait échangé auparavant sur Instagram.

Selon nos confrères du Progrès, sur place, la rencontre a rapidement tourné au piège. Trois individus dissimulés sous des cagoules l’auraient encerclé avant de le menacer avec plusieurs armes, dont deux couteaux et une arme de poing de type revolver.

Sous la contrainte, la victime a remis différents objets de valeur : deux téléphones portables, une montre connectée ainsi que deux cartes bancaires. Malgré la violence de la scène, elle n’a pas été blessée physiquement.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs de cette extorsion et de déterminer les circonstances précises de ce guet-apens.