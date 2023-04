Lyon : une fresque de Paul Bocuse sur les murs du Groupama Stadium

Une nouvelle fresque a vu le jour sur les murs du Groupama Stadium : celle de Paul Bocuse arborant fièrement les couleurs de l'OL.

Monsieur Paul vielle paternellement sur le Groupama Stadium. Cette semaine, une nouvelle fresque à l'effigie du célèbre chef cuisinier lyonnais a été inaugurée. C'est la deuxième qui voit le jour à Lyon après celle présente sur le cours Lafayette, dans le 3e arrondissement, depuis 2015. Le meilleur ouvrier de France 1961, décédé en 2020, est une figure emblématique de la capitale des Gaules.

Sur cette nouvelle fresque, peinte par l'artiste "GraffMatt", le chef arbore un maillot de l'OL de la saison 1954-1955 avec le premier blason de l'équipe. L'une de ses citations complète le tableau : "Les deux secrets d’un succès : la qualité et la créativité". C'est aussi la seconde fresque qui habille les murs du stade. La première avait été réalisée en 2021 et représentait Gérard Houllier, entraîneur de l’OL entre 2005 et 2007.

