Lyon : un remplaçant pour le restaurant Pizza Pino à Bellecour ?

La célèbre enseigne Pizza Pino sur la place Bellecour a été rachetée par l'immense groupe Bertrand, mastodonte de la restauration en France. L'établissement pourrait revêtir de nouvelles couleurs.

Le géant de la restauration gagne du terrain à Lyon. Le groupe Bertrand a racheté, le 10 octobre 2022, la célèbre enseigne Pizza Pino. Cet établissement, idéalement situé sur la place Bellecour à l’entrée de la rue du Président Édouard Herriot, semblait pourtant en pleine santé. En 2019, la pizzeria fêtait sa quatre millionième pizza vendue, un chiffre qui peut faire tourner des têtes.

L'établissement a été fondé en mai 1992 et aura traversé près de 30 années de service. Il a succédé au Grand café Morel qui a vu le jour aux alentours des années 1850. À l'aube du XXe siècle, le café se transforme en brasserie pour finalement être remplacé par "Free Time" lorsque l'artère prend le nom d'Edouard Herriot. C'est dans ce contexte que né Pizza Pino. Idéalement placé, le restaurant connaît de longues années de gloire. Il a été l'un des plus gros succès enregistrés à Lyon notamment avec son record en 1997 : plus de 2 000 couverts et 200 000 francs de recette. Avant d'arriver entre Rhône et Saône, la firme a fait ses débuts à Paris, en 1958, dans le quartier Saint-Michel. Une dizaine d'établissements ont été ouverts par la suite.

Une franchise en perte de vitesse

Malgré son fort encrage, l'enseigne était en perte de vitesse ces dernières années. La crise du Covid-19 semble avoir porté un gros coup aux établissements Pizza Pino. Entre 2019 et 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une chute de plus de 20M d'€. La croissance, quant à elle, a dégringolé de 48%. Finalement, Pizza Pino est en déficit de 6,75M d'€ sur l'année 2021.

Capture d'écran des finances de Pizza Pino Elysee @pappers

Dans ce contexte de crise du côté de la vielle enseigne lyonnaise, le groupe Bertrand a su prendre les devants et réaliser son souhait. En effet, depuis 2007, le mastodonte parisien de la restauration cherche à racheter la franchise. À présent que l'achat est confirmé, reste à savoir ce qu'il va advenir du restaurant à Bellecour.

Vers un restaurant Volfoni à Lyon ?

Le Pizza Pino de Toulouse a été racheté en début d'année par le groupe Bertrand. Le puissant propriétaire de Burger King ou Au Bureau va y installer un restaurant Volfoni. À Lyon, la question se pose encore. Contacté par Lyon Capitale, le groupe n'a pas donné de réponse. Ils ont cependant indiqué à nos confrères d'Actu.fr qu'ils communiqueront au printemps.

Tout porte à croire que ce sera bien un établissement Volfoni qui verra le jour à Bellecour. Ces derniers restent dans un esprit Italien à l'image de Pizza Pino, dans un esprit chic et moderne. À la carte : pizza, pâtes et autres plats traditionnels.