Lyon : un rassemblement contre la misère devant la préfecture ce mardi

Un rassemblement est prévu mardi à 18 h à Lyon à l'appel du collectif Jamais sans toit.

Le collectif Jamais sans toit appelle à un rassemblement ce mardi à 18 h devant la préfecture du Rhône à Lyon à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère. Jamais sans toit demande notamment le relogement des personnes hébergées dans des écoles lyonnaises et la mise à l'abri des enfants à la rue. Début octobre encore, une famille avec trois enfants a été logée dans le gymnase de l'école Mazenod située dans le 3e arrondissement de Lyon.

Au moins 143 enfants sans toit à Lyon

Selon le dernier recensement du collectif, 256 enfants sont sans solution d'hébergement, dont 143 à Lyon, "pourtant dotée d’un plan zéro enfant à la rue", déplore le collectif, auprès de Lyon Capitale. C'est 45 % de plus que l'an dernier à la même date. Les personnes concernées sont majoritairement des publics vulnérables notamment 24 bébés, 58 mères isolées, quatre femmes enceintes, 16 personnes avec des problèmes de santé, détaille la porte-parole du collectif Juliette Murtin. Sept écoles sont actuellement occupées pour mettre à l'abri 33 enfants et leur famille.

A l'approche des vacances de la Toussaint, les représentants du collectif doivent échanger avec la Ville de Lyon pour trouver une solution de logement. "Nous demandons à la ville de les prendre en charge pendant les deux semaines, soit en mettant à leur disposition un équipement municipal type gymnase, soit en payant l'hôtel, soit en les laissant occuper les écoles", explique Juliette Murtin.

En août, l'Unicef et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) publiaient un rapport alarmant estimant que "le nombre d’enfants sans solution d’hébergement est en augmentation de plus de 20 % par rapport à l’année dernière et 2,5 fois plus qu’il y a 18 mois".

6 minutes chrono de novembre 2021 (A l'époque 130 enfants sans domicile étaient recensés) :