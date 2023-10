Lyon : une famille avec trois enfants mise à l'abri à l'école Mazenod

L'école Mazenod à Lyon est occupée avec l'appui du collectif Jamais sans toit pour mettre à l'abri une famille avec trois enfants.

Depuis deux semaines, l'école Mazenod située dans le 3e arrondissement de Lyon, est occupée pour mettre à l'abri une famille sans solution d'hébergement. Trois enfants sont ainsi logés dans le gymnase, dont deux sont scolarisés dans l'école. Leur petite sœur est âgée de seulement quelques mois.

476 personnes sans solution de logement dans la région

"Interpellées, les différentes institutions n'ont pas proposé de solution à cette famille vulnérable", déplore le comité Jamais sans toit de l'école. Un goûter solidaire sera organisé vendredi à 16 h 45 sur la place Guichard pour venir en aide à la famille.

Fin août, l'Unicef et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) publiaient un rapport alarmant estimant que "le nombre d’enfants sans solution d’hébergement est en augmentation de plus de 20 % par rapport à l’année dernière et 2,5 fois plus qu’il y a 18 mois".

En Auvergne-Rhône-Alpes, 476 personnes en famille ayant sollicité le 115 n'ont pas pu être hébergées dans la nuit du 21 au 22 août, faute de place. La préfecture du Rhône de son côté assurait s'appuyer sur le plan quinquennal pour le logement qui aurait permis une hausse de 44 % en moyenne régionale des attributions de logements sociaux aux ménages sans-abri.

