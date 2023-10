Dieudonné veut de nouveau se produire à Lyon

Un peu moins de trois mois après l’interdiction de son spectacle par la mairie de Lyon, l’humoriste Dieudonné annonce son retour dans la capitale des Gaules vendredi 20 octobre.

Condamné à plusieurs reprises par les justices française, suisse, belge et canadienne pour "injure publique envers un fonctionnaire", "injure publique à caractère antisémite" ou encore "contestation de crime contre l’humanité", Dieudonné annonce son retour à Lyon. Près de trois mois après l’interdiction par la mairie de son spectacle prévu à Lyon le 19 août, et qui s’était finalement tenu dans un champ de Décines, l’humoriste controversé entend se produire entre Rhône et Saône vendredi 20 octobre pour proposer à son public "Dieudonné sous bracelet : un spectacle hors du commun".

Pas encore d'interdiction

Comme au mois d’août, le lieu de la représentation est pour le moment tenu secret et ne sera dévoilé qu’aux détenteurs de billets quelques heures avant le spectacle par email ou SMS. À ce stade, la Ville de Lyon n’a pas encore dévoilé la prise d’un éventuel arrêté d’interdiction. Le 17 août, la municipalité dirigée par le maire écologiste Grégory Doucet, en lien avec la préfecture du Rhône, avait justifié sa décision d’interdire le spectacle de l’humoriste par le fait "M. Dieudonné M’BALA M’BALA [a] fait l’objet de nombreuses condamnations pénales pour avoir tenu des discours négationnistes, incitant à la haine raciale ou faisant l’apologie du terrorisme".

Lors d’une interview réalisée à l’occasion de son passage à Décines, l'homme de 57 ans admettait : "je ne peux pas plaire à tout le monde, mais j’ai mon public. Ça fait partie de la vie d’un artiste d’avoir des détracteurs, mais je l’assume". Reconnaissant toutefois, "ça me peine un peu de ne pas être accepté partout".

Avant son passage à Décines au mois d'août, Dieudonné avait déjà tenté de se produire à Lyon à plusieurs reprises, en vain. En 2019 et 2020, il avait finalement joué ses spectacles sur des terrains privés à Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon et Décines, sur des terres appartenant à l'agriculteur Philippe Layat, rendu célèbre par son opposition au Grand Stade de l’OL.

