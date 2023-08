262 enfants sans logements en Auvergne-Rhône-Alpes à la veille de la rentrée

262 enfants sont sans solution de logement à la veille de la rentrée scolaire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L'Unicef et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) publient ce mercredi un rapport alarmant. "Loin d’être en diminution, le nombre d’enfants sans solution d’hébergement est en augmentation de plus de 20 % par rapport à l’année dernière et 2,5 fois plus qu’il y a 18 mois", alerte révèle le cinquième baromètre "Enfants à la rue".

476 personnes sans logement

En Auvergne-Rhône-Alpes, 476 personnes en famille ayant sollicité le 115 n'ont pas pu être hébergées dans la nuit du 21 au 22 août, faute de place. Parmi elles, 262 étaient des enfants, "dont 51 de moins de trois ans", précise le rapport. 56 % des mineurs interrogés déclaraient par ailleurs avoir déjà dormi à la rue la veille de leur demande.

"Il est temps que le gouvernement se donne les moyens d’honorer son engagement de ne plus avoir aucun enfant à la rue", abondent l'Unicef et la FAS.