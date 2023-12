Les travaux de construction du futur centre de prévention dédié au cancer ont débuté ce jeudi au centre Léon Bérard à Lyon.

D'ici 2025, le Centre Léon Bérard, spécialisé dans la lutte contre le cancer, possédera un tout nouveau lieu de prévention. Sa première pierre a été posée ce jeudi 21 décembre, 100 ans après la création du centre, originellement situé à l'Hôtel-Dieu. Le financement de ce centre de prévention aura coûté 600 000 euros à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 500 000 € à l'Etat et 150 000 € à la Métropole de Lyon. "Ce projet contribuera encore davantage à mettre en lumière la richesse de l’écosystème lyonnais dans le domaine de la cancérologie", estime Fabienne Buccio, préfète du Rhône.

Mieux vaut prévenir que guérir

Avec déjà 35 ans d'expertise dans la prévention du cancer, le Centre Léon Bérard souhaite aller encore plus loin aujourd'hui en se dotant d'un centre spécialement dédié à la prévention. "Ce futur bâtiment sera le premier en France qui rassemblera sur un même lieu les pratiques cliniques préventives, la promotion de la santé et les équipes de recherche", indique l'établissement dans un communiqué.

"Ce projet allie une volonté d’information, de prévention et donc de réduction des risques, à l’ambition de doter notre recherche de nouvelles ressources nécessaires"

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon

Ainsi, des actions de prévention seront menées au sein du centre comme en dehors, afin de sensibiliser les publics. Ce nouveau lieu de prévention sera d'ailleurs ouvert à tous, que ce soit aux personnes voulant se faire dépister, aux proches aidants ou encore aux personnes à risques. "Ce projet allie une volonté d’information, de prévention et donc de réduction des risques, à l’ambition de doter notre recherche de nouvelles ressources nécessaires", explique Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Le cancer, première cause de mortalité prématurée

Avec 157 400 décès estimés en France en 2023, le cancer est aujourd'hui la première cause de décès prématuré avant 65 ans. Les cancers de la prostate, du sein, du côlon-rectum et du poumon sont d'ailleurs les plus fréquents, selon l'Institut national du cancer. Pourtant, 40% des cancers détectés chaque année sont jugés évitables, étant dus à des facteurs accessibles à la prévention.

En effet, de nombreux facteurs sont listés comme favorisant le risque de cancer, dont le tabac, l'alcool, le surpoids, le manque d'activité physique, la pollution de l'air et les UV. Cependant, avec une bonne prévention, les risques peuvent être minimisés grâce à des changements de comportements individuels. Le Centre Léon Bérard juge donc "indispensable d’agir pour la prévention des cancers, en accord avec les recommandations émises par la Stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021-2031 de l’Institut National du Cancer".

