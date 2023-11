Pour l’édition des Lumignons du Coeur 2023, le Centre Léon Bérard a été choisi comme bénéficiaire. Les dons récoltés pourraient permettre d’acquérir un nouvel appareil de pointe dans la recherche contre le cancer.

L’année dernière, les Lumignons du Coeur 2022 avaient permis de récolter 40 000 euros pour l’Armée du Salut. Pour cette année 2023, c’est le Centre Léon Bérard qui a été choisi par la Ville de Lyon comme bénéficiaire de l'opération organisée dans le cadre de la Fête des lumières. Céline De Laurens, l'adjointe au maire déléguée à la santé, et Jean-Yes Blay, le directeur général du Centre Léon Bérard, espèrent bien atteindre un nouveau record grâce aux dons.

Acquérir un nouvel appareil, le Xenium Analyzer

Cette édition 2023 est doublement symbolique pour le centre de recherche. En effet, non seulement le Centre Léon Bérard fête ses 100 ans cette année, mais grâce aux Lumignons du Coeur, il pourrait également franchir un pas important dans la recherche contre le cancer. "On se sent très honoré, c’est une opportunité majeure", confie Jean-Yes Blay qui espère, grâce aux dons, pouvoir acquérir un nouvel appareil qui permettrait au centre de franchir "une nouvelle marche d’escalier dans la connaissance".

Cécile Vercherat, Jean-Yves Blay et Cécile De Laurens présentent les Lumignons du Coeur 2023. Photo CM

"À Lyon, nous avons le premier centre de lutte contre le cancer et un des plus gros centres de soins en France", explique Céline de Laurens, qui insiste, encore plus qu'habituellement, sur l'importance des dons cette année. L’appareil que le centre souhaite acquérir, le Xénium Analyzer, se base sur le principe de la transcriptomique spatiale. Concrètement, il est capable d'analyser chaque génome d’une tumeur, ainsi que son activité, dans toute sa complexité, et non plus comme un ensemble homogène comme c’est le cas actuellement. C’est une révolution dans le monde de la recherche, car les professionnels pourront désormais "savoir comment les cellules communiquent entre elles, comment elles réagissent aux différents traitements, chacune spécifiquement", explique Cécile Vercherat, responsable opérationnelle de la recherche.

À ce jour, seulement une centaine de ces appareils ont été commercialisés dans le monde par l’entreprise américaine 10X Genomics. L'un d'eux se trouve notamment à Paris. Il s'agit du seul actuellement en fonctionnement en France.

Un investissement à plus de 400 000 euros

Sans surprise, l'achat d'un tel appareil représente un coût très important pour le Centre Léon-Bérard, sa valeur étant estimée à environ 440 000 euros. Une somme bien supérieure aux collectes réalisées jusqu'à présent grâce aux Lumignons du coeur. En 2018, année du record de dons collectés, 64 000 euros avaient été récoltés, soit l’équivalent de 32 000 lumignons à deux euros pièces.

"Soyons optimistes et doublons cet objectif. Je sais que c’est possible", lâche avec enthousiasme l’adjointe à la Santé, qui a "bon espoir" de pouvoir abonder de manière conséquente le budget d'achat de cet appareil. Afin de maximiser les chances de réussite de l'opération, cette année, le prix du lumignon sera toujours fixé à 2 euros, mais il sera possible de donner plus.

Une opération qui ne pourrait pas se faire sans le soutien des bénévoles et cette année des associations comme La Ligue contre le Cancer, Espoir Cancer ou encore l’Association philanthropique de parents d’enfants atteints de leucémie ou autres cancers (APPEL).

Le lancement des Lumignons du Coeur 2023 se fera en même temps que la Fête des Lumières, c’est-à-dire le 7 décembre, et se déroulera jusqu’au 10 décembre. Le point de vente se trouvera au Parc de la Tête d’Or.