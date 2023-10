75 000 euros remis à la Ligue contre le cancer grâce au tri de verre 

Ce mardi 17 octobre, la Métropole de Lyon a remis un chèque de 75 000 euros à la Ligue contre le cancer grâce au ramassage et au tri du verre sur le territoire de la métropole lyonnaise.

Un geste écologique et solidaire. Ce mardi 17 octobre, Isabelle Petiot, vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à la réduction et au traitement des déchets et à la propreté a remis un chèque de 74 601,91 euros à la Ligue contre le cancer. Ce don a pu être réalisé grâce au tri du verre organisé sur le territoire de la Métropole de Lyon.

Le don est destiné "aux équipes d’institutions de santé et de recherche régionales engagées dans la recherche contre le cancer", explique la collectivité.

Un partenariat depuis 1979

Dès 1979, la Communauté urbaine de Lyon, puis la Métropole de Lyon, a formé un "partenariat local" avec l’association qui lutte contre le cancer. La collectivité, en charge des déchets ménagers et assimilés a pu collecter "les emballages en verre produits par les ménages et déposés dans les 2 419 silos à verres implantés sur les 59 communes métropolitaines au 1er janvier 2023", explique la Métropole de Lyon.

75 000 euros remis à la Ligue contre le cancer grâce au tri du verre dans la Métropole de Lyon. Photo Métropole de Lyon.

L’objectif est aussi écologique. "Si celle-ci reste encore trop importante, la quantité de verre collectée dans les silos progresse, signe que les comportements évoluent : 24 400 tonnes en 2010, 32 164 tonnes en 2022", affirme la collectivité. Cette pratique s’inscrit dans un but de réemploi du verre. En effet, "il constitue un levier important pour la réduction des déchets que poursuit le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 2019-2024", continue le communiqué. La collectivité espère une baisse de 25 % de la production de déchets ménagers et assimilés dès 2030.

Nouveaux objectifs pour 2024

Cet après-midi a été l’occasion de renouveler le partenariat avec l’association. Deux nouveaux objectifs ont été pris. "Ne pas produire le déchet en utilisant des bouteilles/bocaux en verre consignés" et "quand la consigne n’est pas possible, apporter ses déchets en verre dans les silos afin qu’ils soient recyclés", détaille le communiqué. C’est désormais sur ces nouveaux critères que la subvention sera versée l’année prochaine.