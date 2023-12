Le centre de lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes organise une tombola de Noël pour financer ses recherches.

Du 1er au 31 décembre, le Centre Léon Bérard organise sa grande tombola de Noël. Les fonds récoltés aideront à financer les recherches sur le cancer menées sur le site. Lors des éditions précédentes, 23 000 euros ont pu être récoltés. Ainsi, de nombreux lots offerts par les partenaires du centre sont proposés aux participants.

Lire aussi : Grâce aux Lumignons du Coeur, le Centre Léon Bérard veut acquérir un appareil rare pour la recherche contre le cancer

Accueillant plus de 44 000 patients par an, le centre réunit les examens diagnostics, traitements et suivis nécessaires pendant et après la maladie. Chaque année, 6 000 nouvelles tumeurs y sont diagnostiquées par 280 médecins, aidés par 800 soignants et 600 chercheurs.

Des lots divers et variés

Gastronomie, sport, évasion, shopping, les lots proposés par le Centre Léon Bérard ont de quoi en ravir plus d'un. Pour ne citer que quelques exemples, les participants peuvent gagner un repas à l'Auberge Paul Bocuse ou une croisière sur Les Bateaux Lyonnais. Les partenaires du centre offrent aussi un séjour d'une semaine en résidence Terrésens, des places de concerts et des cartes-cadeaux.

Les tickets de tombola sont d'ailleurs disponibles uniquement en ligne, pour le prix de 5 euros à l'unité et 25 euros le lot de cinq. La liste des lots et la billetterie sont disponibles sur le site en ligne. Tirage au sort prévu le 4 janvier.

Lire aussi :