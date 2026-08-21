Actualité
péniche lyon fleuve
Image d’illustration d’une péniche à Lyon. @LC

Lyon : un homme interpellé après l'incendie sur la péniche

  • par Corentin Lucas

    • Un homme de 33 ans a été interpellé mercredi matin après l’incendie d’une péniche stationnée sur le Rhône, à proximité du musée des Confluences.

    L’incendie avait mobilisé une trentaine de sapeurs-pompiers mercredi 19 août, à bord de la péniche Joshwa, stationnée sur le Rhône près du musée des Confluences (Lyon 2e). Un homme de 33 ans a été interpellé sur place par la police nationale.

    Il serait entré dans le bateau en cassant une fenêtre de toit, alors que son propriétaire était absent et en vacances selon les informations du Progrès. Le suspect, un ressortissant marocain sans domicile fixe et en situation régulière, est soupçonné d’avoir voulu commettre un cambriolage.

    Il aurait expliqué en garde à vue qu’il souhaitait simplement passer la fin de nuit à l’abri dans la péniche, sans intention de voler ou de provoquer volontairement un incendie. Le suspect faisait par ailleurs l’objet d’une interdiction judiciaire de paraître dans le Rhône au moment des faits.

    Le feu aurait été provoqué par une cigarette mal éteinte laissée dans un cendrier.

    Lire aussi : Un vol à l’arraché dans le métro D à Lyon cause la mort d'un octogénaire

    à lire également
    Rhône : plusieurs travaux vont perturber la circulation sur les routes départementales

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : plusieurs travaux vont perturber la circulation sur les routes départementales 14:39
    péniche lyon fleuve
    Lyon : un homme interpellé après l'incendie sur la péniche 14:00
    Basket : Jae Crowder, 900 matchs en NBA, s'engage avec l'ASVEL 13:00
    Retours des vacances : un week-end chargé sur les routes autour de Lyon 12:02
    Tassin-la-Demi-Lune : le renard menacé a disparu, la préfecture renonce à l'abattage 11:24
    d'heure en heure
    La station du métro D, Sans Souci, à Lyon.
    Un vol à l’arraché dans le métro D à Lyon cause la mort d'un octogénaire 10:51
    Une manifestation en soutien à l’Ukraine prévue à Lyon le 24 août 10:28
    Chemin Neuf à Lyon : "Les habitants ne souhaitent pas le retour des voitures", affirme le collectif Saint-Just Respire 09:46
    Cambriolage Pixabay
    Lyon : six armes de poing, deux fusils d’assaut et un fusil de chasse volés au domicile d’un tireur sportif 09:13
    Feux de forêts : un département d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours à risque 08:45
    Lyon météo pluie
    Sept départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pour orages et inondations 08:00
    Un temps nuageux avec quelques gouttes de pluie attendues à Lyon ce vendredi 07:00
    Dans le parc naturel du Haut-Jura, des panneaux routiers pour protéger les lynx  20/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut