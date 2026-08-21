Lyon : un homme interpellé après l'incendie sur la péniche

Un homme de 33 ans a été interpellé mercredi matin après l’incendie d’une péniche stationnée sur le Rhône, à proximité du musée des Confluences.

L’incendie avait mobilisé une trentaine de sapeurs-pompiers mercredi 19 août, à bord de la péniche Joshwa, stationnée sur le Rhône près du musée des Confluences (Lyon 2e). Un homme de 33 ans a été interpellé sur place par la police nationale.

Il serait entré dans le bateau en cassant une fenêtre de toit, alors que son propriétaire était absent et en vacances selon les informations du Progrès. Le suspect, un ressortissant marocain sans domicile fixe et en situation régulière, est soupçonné d’avoir voulu commettre un cambriolage.

Il aurait expliqué en garde à vue qu’il souhaitait simplement passer la fin de nuit à l’abri dans la péniche, sans intention de voler ou de provoquer volontairement un incendie. Le suspect faisait par ailleurs l’objet d’une interdiction judiciaire de paraître dans le Rhône au moment des faits.

Le feu aurait été provoqué par une cigarette mal éteinte laissée dans un cendrier.

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