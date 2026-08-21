Rhône : plusieurs travaux vont perturber la circulation sur les routes départementales

Le Département du Rhône annonce plusieurs opérations sur les routes départementales entre le 24 et le 30 août. Des perturbations sont à prévoir.

La fin du mois d’août sera marquée par plusieurs chantiers sur les routes départementales du Rhône. Du lundi 24 au dimanche 30 août, le Département va réaliser différentes opérations d’entretien et de rénovation afin d’améliorer l’état des chaussées.

La majorité de ces interventions seront réalisées sans impact sur la circulation. Une fermeture temporaire est tout de même prévue à Cours, sur la RD108. Celle-ci sera coupée à la circulation les jeudi 27 et vendredi 28 août. Des travaux de reconstruction de la chaussée, détériorée suite aux fortes chaleurs, seront réalisés durant ces deux journées. Le chantier représente un investissement de 180 000 euros pour le Département du Rhône.

À Amplepuis, des travaux de surface hors œuvre seront réalisés le 24 août sur la RD308. D’un montant de 1 270 euros, cette intervention ne devrait entraîner aucune modification de la circulation.

À Thizy-les-Bourgs, des travaux de balayage avec enduit superficiel d’usure (ESU) sont prévus le 28 août sur la RD56E. Là encore, le Département indique qu’aucun impact sur la circulation n’est attendu. Le coût de cette opération s’élève à 2 881 euros.

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