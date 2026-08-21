Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : plusieurs travaux vont perturber la circulation sur les routes départementales

  • par Corentin Lucas

    • Le Département du Rhône annonce plusieurs opérations sur les routes départementales entre le 24 et le 30 août. Des perturbations sont à prévoir.

    La fin du mois d’août sera marquée par plusieurs chantiers sur les routes départementales du Rhône. Du lundi 24 au dimanche 30 août, le Département va réaliser différentes opérations d’entretien et de rénovation afin d’améliorer l’état des chaussées.

    La majorité de ces interventions seront réalisées sans impact sur la circulation. Une fermeture temporaire est tout de même prévue à Cours, sur la RD108. Celle-ci sera coupée à la circulation les jeudi 27 et vendredi 28 août. Des travaux de reconstruction de la chaussée, détériorée suite aux fortes chaleurs, seront réalisés durant ces deux journées. Le chantier représente un investissement de 180 000 euros pour le Département du Rhône.

    À Amplepuis, des travaux de surface hors œuvre seront réalisés le 24 août sur la RD308. D’un montant de 1 270 euros, cette intervention ne devrait entraîner aucune modification de la circulation.

    À Thizy-les-Bourgs, des travaux de balayage avec enduit superficiel d’usure (ESU) sont prévus le 28 août sur la RD56E. Là encore, le Département indique qu’aucun impact sur la circulation n’est attendu. Le coût de cette opération s’élève à 2 881 euros.

    Lire aussi : Retours des vacances : un week-end chargé sur les routes autour de Lyon

    à lire également
    péniche lyon fleuve
    Lyon : un homme interpellé après l'incendie sur la péniche

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : plusieurs travaux vont perturber la circulation sur les routes départementales 14:39
    péniche lyon fleuve
    Lyon : un homme interpellé après l'incendie sur la péniche 14:00
    Basket : Jae Crowder, 900 matchs en NBA, s'engage avec l'ASVEL 13:00
    Retours des vacances : un week-end chargé sur les routes autour de Lyon 12:02
    Tassin-la-Demi-Lune : le renard menacé a disparu, la préfecture renonce à l'abattage 11:24
    d'heure en heure
    La station du métro D, Sans Souci, à Lyon.
    Un vol à l’arraché dans le métro D à Lyon cause la mort d'un octogénaire 10:51
    Une manifestation en soutien à l’Ukraine prévue à Lyon le 24 août 10:28
    Chemin Neuf à Lyon : "Les habitants ne souhaitent pas le retour des voitures", affirme le collectif Saint-Just Respire 09:46
    Cambriolage Pixabay
    Lyon : six armes de poing, deux fusils d’assaut et un fusil de chasse volés au domicile d’un tireur sportif 09:13
    Feux de forêts : un département d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours à risque 08:45
    Lyon météo pluie
    Sept départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pour orages et inondations 08:00
    Un temps nuageux avec quelques gouttes de pluie attendues à Lyon ce vendredi 07:00
    Dans le parc naturel du Haut-Jura, des panneaux routiers pour protéger les lynx  20/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut