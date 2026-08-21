Basket : Jae Crowder, 900 matchs en NBA, s'engage avec l'ASVEL

L’ASVEL a annoncé ce jeudi la signature de l’Américain Jae Crowder, 36 ans, en provenance de la NBA.

L’ASVEL frappe fort dans ce mercato. Le club villeurbannais a officialisé ce jeudi 20 août l’arrivée de Jae Crowder. À 36 ans, l’ailier américain débarque avec une expérience grandissime. Drafté en 34e position en 2012 par les Cleveland Cavaliers puis envoyé aux Dallas Mavericks, il a disputé plus de 900 rencontres en NBA au cours de 14 saisons.

Après ses débuts à Dallas, Jae Crowder a notamment évolué sous les couleurs des Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Utah Jazz, Memphis Grizzlies, Miami Heat, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks et Sacramento Kings. C’est à Boston que l’Américain s’est véritablement imposé comme un joueur de premier plan.

Le trentenaire a d'ailleurs déjà disputé deux Finales NBA : en 2020 avec le Miami Heat et en 2021 avec les Phoenix Suns.

"Une culture de la gagne"

"Jae Crowder apportera à LDLC ASVEL un vécu unique, une forte personnalité, une activité des deux côtés du terrain et une culture de la gagne", souligne le club dans son communiqué, qui espère pouvoir compter sur son expérience "des environnements les plus exigeants".

Tel père, tel fils, puisque Jae imite son père en rejoignant Villeurbanne. Corey Crowder avait évolué à l’ASVEL durant la saison 1998-1999.

Welcome Jae Crowder ! 🔥



LDLC ASVEL est heureux d'annoncer la signature de Jae Crowder au sein de son effectif pour la saison 2026-2027.



Fort de 14 saisons en NBA et de plus de 900 matchs disputés dans la ligue américaine, l'ailier américain Jae Crowder apportera à LDLC ASVEL… pic.twitter.com/1sDG6Qi3pK — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 20, 2026

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