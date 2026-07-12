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Palais de justice de Villefranche sur-Saône. Wikipedia commons
Palais de justice de Villefranche sur-Saône. @Wikipedia commons

Après une course-poursuite entre Lyon et Villefranche, un homme condamné pour violences conjugales

  • par Corentin Lucas

    • Un homme de 24 ans a été condamné par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour des faits de violences commis sur sa compagne au mois de mai.

    Les faits remontent au 18 mai dernier. À la suite d’une dispute dans une boîte de nuit à Lyon, un couple quitte les lieux séparément. Selon les éléments retenus par l’enquête et rapportés par Le Progrès, une altercation a éclaté sur les quais du Rhône avant que la jeune femme ne reprenne la route en voiture avec une amie en direction de Villefranche-sur-Saône.

    Au cours du trajet, le prévenu, âgé de 24 ans et domicilié à Arnas, aurait repéré leur véhicule. Une course-poursuite s’est alors engagée jusqu’à ce qu’il parvienne à contraindre la voiture à s’arrêter. Il aurait ensuite brisé une vitre arrière du véhicule avant de porter plusieurs coups à l’intérieur de l’habitacle.

    Les deux occupantes ont alerté les forces de l’ordre et se sont rendues au commissariat puis à l’hôpital. Lors de sa plainte, la victime avait indiqué avoir subi des violences et évoqué des faits similaires par le passé. Entendu par les enquêteurs après 48 heures de garde à vue, le jeune homme avait ensuite été placé en détention provisoire.

    Lors de l’audience devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, la victime a retiré sa plainte. Cette évolution n’a toutefois rien changé pour les magistrats. À l’issue de l’audience, le prévenu, au casier judiciaire déjà bien chargé (cambriolage, conduite sans permis, stupéfiants et transport d’armes), a été condamné à 12 mois de prison avec sursis probatoire.

    Cette peine est assortie d’une obligation de soins et d’une obligation de travailler.

    Lire aussi : Nouvelle arnaque à Lyon, des pickpockets se promènent avec des chasubles TCL dans le métro

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