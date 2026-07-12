Près de Lyon : la base aérienne du Mont-Verdun de retour sur les Champs-Élysées pour le 14-Juillet

Quatre ans après sa dernière participation, la base aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun sera de nouveau représentée lors du défilé militaire du 14-Juillet sur les Champs-Élysées.

L’annonce a été faite le 1er juillet dernier sur les réseaux sociaux. Quatre ans après, la base aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun sera de la partie pour le traditionnel défilé du 14-Juillet sur les Champs-Élysées. Au total, 86 militaires, dont 36 femmes et 50 hommes, représenteront la base implantée à Poleymieux-au-Mont-d’Or (Rhône).

Ils prendront part à un tableau mettant à l’honneur les opérations aériennes, un domaine dans lequel la BA942 occupe une place centrale au sein de l’armée de l’Air et de l’Espace. La base accueille notamment le Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA), chargé de la surveillance et de la défense de l’espace aérien français ainsi que de la conduite des opérations aériennes.

Avant le défilé, les aviateurs lyonnais ont multiplié les entraînements sur les bases de Lyon Mont-Verdun et d’Ambérieu-en-Bugey, avant de rejoindre Satory, en région parisienne, pour une semaine de répétitions.

La base a d’ailleurs indiqué sur ses réseaux sociaux avoir participé à la répétition générale réunissant 6 300 militaires, ajoutant : "quatre ans après notre dernier passage, nous sommes honorés de participer à nouveau à ce moment de cohésion nationale."

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