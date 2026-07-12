Insolite : la footballeuse lyonnaise Estelle Cascarino se lance dans le rap

La footballeuse Estelle Cascarino, formée à l’OL, a publié son tout premier morceau. Un tournant dans sa carrière.

Alors là, il faut dire que personne ne s’y attendait. En plus des terrains de football, place aux studios d’enregistrement pour Estelle Cascarino, tel Memphis Depay pendant son aventure rhodanienne. L’ancienne joueuse de l’Olympique Lyonnais (2015-2016) a dévoilé, ce samedi 11 juillet, son premier titre intitulé "Vocation", sous le nom d’artiste "Casca".

Pour annoncer cette sortie, la défenseure de 29 ans a partagé un teaser de son clip sur les réseaux sociaux. Tournées sur la Côte d’Azur, les images montrent la sœur jumelle de Delphine en train de courir, jouer au padel, se promener en bord de mer ou encore enregistrer sa musique en studio. Tout… sauf le football.

Un premier morceau intitulé "Vocation"

Dans "Vocation", Casca évoque son parcours de footballeuse tout en abordant des thèmes plus personnels. "Jouer c’est ma vocation", chante notamment l’ancienne Lyonnaise, qui glisse également plusieurs références à sa carrière sportive.

Avec un esprit plus critique, on remarque que les paroles n’ont pas de lien particulier. "Sur le terrain, je joue comme Mbappé, je dois faire ma moula, l’embrasser c’est ma tentation, jouer c’est ma vocation, de ton cœur, je connais chaque centimètre." Pour autant, la mélodie et le rythme employés rendent le son très correct. Estelle Cascarino n’a donc rien à envier des rappeurs actuels…

À noter que le titre est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming. Nul doute qu’il sera mis dans les vestiaires de West Ham United, son club, après chaque victoire.

Estelle Cascarino se lance dans la musique ! 🎶



L'internationale française qui évolue à West Ham sortira son premier clip intitulé "Vocation" demain à 20h00. 🇫🇷 pic.twitter.com/2QPbsxQ8In — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 10, 2026

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