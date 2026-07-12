Manuel Bompard aux côtés de Gabriel Amard (au centre) dans la 6e circonscription du Rhône. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Les députés insoumis Gabriel Amard (Rhône) et Jean-François Coulomme (Savoie) ont adressé un courrier au ministre des Transports, Philippe Tabarot, pour dénoncer un "manque total de transparence" autour du chantier du Lyon-Turin.

Après leur visite des chantiers de la liaison ferroviaire Lyon-Turin le 2 juillet dernier, les députés LFI Gabriel Amard (Rhône) et Jean-François Coulomme (Savoie) ont interpellé le gouvernement. Dans un courrier adressé au ministre des Transports, Philippe Tabarot, les deux parlementaires estiment ne pas avoir obtenu de réponses à leurs nombreuses interrogations.

Ils affirment avoir été limités à une visite partielle des sites de Chiomonte (Italie) et de Saint-Martin-la-Porte (Savoie). Selon eux, l’accès à certaines zones stratégiques, notamment au tunnelier, leur aurait été refusé et les équipes présentes n’auraient pas été en mesure de répondre à leurs questions sur l’avancement des travaux, les coûts du projet ou encore les impacts environnementaux.

Les deux élus dénoncent ainsi un "manque total de transparence" et une "opacité très problématique d’un point de vue démocratique". Ils demandent au ministre d’organiser, "dans les plus brefs délais", une nouvelle visite avec un accès à l’ensemble des installations.

Ils sollicitent également la transmission de nombreux documents, parmi lesquels le détail des financements du projet, le coût final estimé, les accidents survenus sur le chantier, ainsi que les analyses environnementales.

✍️ Suite au manque total de transparence de l’opérateur Telt lors de notre visite des chantiers du Lyon-Turin, avec mon collègue @gabrielamard nous interpellons le Ministre des transports ainsi que le Président de la société publique bi-nationale Telt.



Nous demandons ⬇️

- de… pic.twitter.com/Sz6XjGGchU — Jean-François Coulomme 🇫🇷 (@jfcoulomme) July 9, 2026

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