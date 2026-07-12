Actualité
rhone-sapeurs-pompiers-jpg
Un incendie détruit deux logements à Chaponnay. (Photo d’illustration)

Près de Lyon : un incendie détruit deux logements, deux habitants relogés

  • par Corentin Lucas

    • Un important incendie s’est déclaré samedi 11 juillet dans une maison divisée en quatre appartements à Chaponnay, dans l’est lyonnais. 

    Le feu s’est déclaré aux alentours de 15h, ce samedi 11 juillet, sur la terrasse d’un logement situé à l’étage de l’habitation à Chaponnay, près de Lyon. D’importants moyens ont été engagés pour maîtriser les flammes, avec jusqu’à une trentaine de sapeurs-pompiers mobilisés au plus fort de l’intervention selon Le Progrès.

    Malgré leur action, l’incendie s’est propagé à une partie de la toiture et des combles. Deux des quatre appartements ont été entièrement détruits par les flammes. Les deux autres logements devraient en revanche pouvoir être réoccupés.

    Aucune victime n’est à déplorer. La commune de Chaponnay a pris en charge le relogement de deux locataires dans un hôtel pour la nuit. Les circonstances précises de l’incendie restent, à ce stade, inconnues. Une enquête devra déterminer l’origine du sinistre.

    Lire aussi : Près de Lyon : une maison visée par des tirs en pleine nuit

    à lire également
    Lyon-Turin : le député LFI Gabriel Amard réclame dénonce un "manque total de transparence" autour du chantier

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    rhone-sapeurs-pompiers-jpg
    Près de Lyon : un incendie détruit deux logements, deux habitants relogés 18:00
    Lyon-Turin : le député LFI Gabriel Amard réclame dénonce un "manque total de transparence" autour du chantier 17:00
    Feu d'artifice 14 Juillet 2023
    Le récap’ des temps forts de la semaine à Lyon 16:00
    Insolite : la footballeuse lyonnaise Estelle Cascarino se lance dans le rap 15:00
    Palais de justice de Villefranche sur-Saône. Wikipedia commons
    Après une course-poursuite entre Lyon et Villefranche, un homme condamné pour violences conjugales 14:00
    d'heure en heure
    vêtements vintage
    La plus grande friperie itinérante de France s’installe à Lyon pendant trois jours 13:00
    Jean-Marie Girier (au premier plan) arrivant à l’Elysée avec Arnaud Leroy, Sibeth Ndiaye, Benjamin Griveaux, Richard Ferrand et Julien Denormandie, le 14 mai 2017 © Stéphane de Sakutin / AFP
    Le Lyonnais Jean-Marie Girier nommé préfet des Alpes-Maritimes 12:00
    Incendie au massif du Justin. ©MairiedeDie
    Incendie à Die dans la Drôme : la situation continue de s’améliorer, certains habitants vont être relogés 11:00
    Près de Lyon : une maison visée par des tirs en pleine nuit 10:20
    Affaire Abreu : Véronique Sarselli aurait saisi le procureur dès le 18 mai 09:40
    Canicule : un gymnase ouvre à Villeurbanne pour accueillir les personnes les plus vulnérables 09:00
    Canicule : douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 08:00
    météo ciel nuage soleil pluie
    Un dimanche sous une chaleur écrasante, jusqu’à 38 degrés attendus 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut