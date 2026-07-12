Près de Lyon : un incendie détruit deux logements, deux habitants relogés

Un important incendie s’est déclaré samedi 11 juillet dans une maison divisée en quatre appartements à Chaponnay, dans l’est lyonnais.

Le feu s’est déclaré aux alentours de 15h, ce samedi 11 juillet, sur la terrasse d’un logement situé à l’étage de l’habitation à Chaponnay, près de Lyon. D’importants moyens ont été engagés pour maîtriser les flammes, avec jusqu’à une trentaine de sapeurs-pompiers mobilisés au plus fort de l’intervention selon Le Progrès.

Malgré leur action, l’incendie s’est propagé à une partie de la toiture et des combles. Deux des quatre appartements ont été entièrement détruits par les flammes. Les deux autres logements devraient en revanche pouvoir être réoccupés.

Aucune victime n’est à déplorer. La commune de Chaponnay a pris en charge le relogement de deux locataires dans un hôtel pour la nuit. Les circonstances précises de l’incendie restent, à ce stade, inconnues. Une enquête devra déterminer l’origine du sinistre.

Lire aussi : Près de Lyon : une maison visée par des tirs en pleine nuit