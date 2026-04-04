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L'un des bus des supporters de l'OL incendié en marge du match entre le PSG et l'OL en Coupe de France. (Photo by Pierre BEAUVILLAIN / AFP)
L’un des bus des supporters de l’OL incendié en marge du match entre le PSG et l’OL en Coupe de France. (Photo by Pierre BEAUVILLAIN / AFP)

Bus de supporters de l’OL incendié en 2024 : l’enquête classée sans suite

  • par Corentin Lucas

    • Près de deux ans après les faits, le parquet d’Arras a décidé que l’enquête concernant les affrontements en marge de la finale de la Coupe de France entre l’OL et le PSG n’ira pas plus loin.

    Le parquet d’Arras a classé sans suite les investigations sur les violents heurts entre supporters de l’OL et du PSG survenus le 25 mai 2024, au péage de Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais), juste avant la finale de la Coupe de France prévu au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq.

    Ce jour-là, plusieurs bus lyonnais en route vers la finale de Coupe de France avaient croisé des supporters parisiens déterminés sur l’autoroute A1. Résultat : une trentaine de blessés, majoritairement côté lyonnais, un bus entièrement détruit par les flammes et des dégâts importants sur le péage.

    Lire aussi : Le centre de formation de l'OL dans le Top 5 des plus rentables de la dernière décennie

    Aucune responsabilité établie à l’issue de l’enquête

    L’incendie du bus lyonnais, déclenché par un engin pyrotechnique, était au cœur de l’enquête. Malgré l’exploitation de nombreuses vidéos et plusieurs gardes à vue établies l’an passé, les investigations n’ont pas permis de mettre la main sur l’auteur des faits.

    "Ni les vidéos, ni les gardes à vue n’ont permis in fine d’identifier la ou les personnes qui ont lancé l’engin pyrotechnique. La procédure a donc fait l’objet d’un classement sans suite en janvier 2026", a indiqué le vice-procureur d’Arras, Adam Chodkiewiez, à l’AFP.

    Et maintenant ?

    Depuis les incidents, les responsabilités font débat. Le club lyonnais avait pointé une erreur dans l’acheminement des bus, qui auraient été dirigés au milieu d’un convoi parisien, malgré des dispositifs prévus pour éviter tout contact.

    De leur côté, les autorités évoquaient un problème de timing, tandis que le PSG assurait que ses supporters avaient respecté les consignes. L’OL, qui s’était constitué partie civile, pourrait désormais se rapprocher du parquet pour obtenir des précisions sur cette décision.

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