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Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
Un septuagénaire décède après une chute d’un immeuble à Neuville-sur-Saône. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble

  • par Corentin Lucas

    • Le corps d'un septuagénaire a été retrouvé sans vie au pied d'un immeuble de Neuville-sur-Saône, ce vendredi 3 avril.

    Les faits se sont produits vers 20h30, au niveau de l'avenue Burdeau. Un homme âgé d’environ 70 ans est décédé ce vendredi 3 avril au soir à Neuville-sur-Saône, au nord de Lyon. Le septuagénaire aurait chuté depuis un immeuble.

    Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur place, mais malgré leur prise en charge, la victime n’a pas pu être sauvée. Selon les informations de nos confrères du Progrès, un hélicoptère de secours a également été mobilisé pour tenter de prendre en charge l'homme de 70 ans.

    À ce stade, les causes de la chute restent inconnues. Une enquête a été ouverte et devra déterminer les circonstances exactes du drame.

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