Lyon : un bilan concluant pour la 8e édition du Hacking Health

Clap de fin pour le Hacking Health. Tenu du 14 au 16 février, l'événement aura permis à ses participants de trouver plusieurs solutions innovantes et prometteuses dans le secteur de la santé.

Du 14 au 16 février s'est tenue la 8e édition du Hacking Health à la Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon. Un événement organisé par la Métropole de Lyon afin de co-construire des solutions innovantes face aux problématiques du secteur de la santé. Pendant 48h, plusieurs groupes de travail, composés de professionnels de santé, patients, ingénieurs, designers et entrepreneurs, ont du imaginer des solutions innovantes autour de plusieurs thématiques : la santé-mentale, le prendre soin et la prévention, les soins non-programmés et le vieillissement et l'autonomie.

A l'issu de ces deux jours, plusieurs prix ont été décernés par le jury. Ainsi, le prix "soins non-programmés" a été décerné à une application, permettant d'informer les accompagnants aux urgences sur les durées et informations médicales des patients accompagnés. Une application animée d'une veilleuse musicale et d'un porte-photo à destination des patients en psychiatrie à quant à elle été récompensée du prix "santé mentale." Le jury a également tenu a récompenser son "prix coup de coeur" : un livret, permettant aux patients en psychiatrie de retracer leur chemin de soin, conçu afin de faciliter l'échange avec les soignants.

Lire aussi :