Alors que la 8ème édition du Hacking Health se déroulera du 14 au 16 février 2025, la Métropole de Lyon annonce reprendre l'organisation de l'évènement, après la dissolution du I-Care Lab.

Les sept premières éditions ont rassemblé 2 700 participants issus du monde de la santé, du médico-social, de la tech et du design. A l'approche de la 8ème édition du Hacking Health, prévue du 14 au 16 février 2025, la Métropole de Lyon a annoncé qu'elle reprenait l'organisation de ce marathon de la santé, ce mardi 24 septembre. Une décision qui fait suite à la dissolution du cluster I-Care Lab, fin 2023, jusqu'alors organisateur de ces 48 heures de défis.

"La Métropole de Lyon souhaite s’appuyer sur la mobilisation de plus d’une centaine d’acteurs de la santé pour imaginer, au cours de deux jours de marathon créatif, les innovations et solutions qui répondront aux nombreuses problématiques que connaissent les médecins, les patients et leurs aidants dans leur quotidien", explique Emeline Baume, vice-présidente de la Métropole à l’Économie, l’Emploi, le Commerce, le Numérique et la commande publique.

Pour cette 8ème édition, les futurs lauréats "bénéficieront d’un accompagnement au sein de l’écosystème santé lyonnais pour accélérer le développement et la concrétisation de leurs projets pour les rendre accessibles aux professionnels de santé et aux patients", indique la Métropole de Lyon dans un communiqué.