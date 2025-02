Haute-Savoie : l'immobilier en chute libre

La Fédération des promoteurs immobiliers des Alpes alerte sur une crise sans précédent de l’immobilier en Haute-Savoie. Les ventes ont chuté de moitié en deux ans.

Selon Vincent Davy, président de la FPI (Fédération des promoteurs immobiliers) des Alpes, les réservations dans le Grand Annecy sont au plus bas, avec seulement 311 logements réservés en 2024 contre 1012 en 2018 . Un chiffre qui inquiète dans un marché qui a subi une baisse de 64 % des mises en vente depuis 2022. Cette raréfaction de l’offre, combinée à des prix élevés (en moyenne 6 296 €/m² dans le Grand Annecy), plombe le marché. De plus, la durée de vente des logements a doublé, passant de 7,5 à 21 mois, illustrant des difficultés croissantes à écouler les biens. L'impact des normes de construction comme la RE 2025, visant à réduire l'empreinte carbone des bâtiments, augmente les coûts et la réticence des élus à favoriser la densification urbaine.

"La demande porte sur les petites surfaces alors que la collectivité impose des typologies spécifiques dans son plan local d'urbanisme."

Vincent Davy, président de la Fédération des promoteurs immobiliers des Alpes



Dans le Genevois français, les réservations restent relativement stables par rapport à l'année 2023 avec 1 053 logements réservés en 2024, mais là encore, la demande a tout de même chuté par rapport à 2022. La majorité des acheteurs sont des acquéreurs de résidences secondaires (74% des ventes), tandis que l’intérêt des investisseurs diminue. Les prix sont aussi en recul (5 373 €/m²), malgré des différences marquées selon les secteurs. Par exemple, la commune d’Annemasse peine à vendre des grands logements. Pour Vincent Davy, ce phénomène s'explique par le fait que : "la demande porte sur les petites surfaces alors que la collectivité impose des typologies spécifiques dans son plan local d'urbanisme." Avec des permis de construire rares et des mises en vente en déclin, les perspectives pour 2025 ne sont pas encourageantes et la crise immobilière risque de se prolonger.