En marge de la démarche "insérer pour former", la Région Auvergne-Rhône-Alpes lance un nouvel appel à projet auprès des entreprises souhaitant accueillir des jeunes de 16 à 25 ans en décrochage scolaire.

Afin de mettre en corrélation les demandes d'emploi des jeunes sans diplôme avec le besoin des entreprises dans des secteurs en tension, la Région Auvergne-Rhône-Alpes avait lancé en 2018 une démarche nommée "insérer pour former". Consistant à mettre en œuvre une méthode d'intervention sur les offres et les demandes (IOD) des entreprises, celle-ci a permis d'accompagner 5 000 jeunes dans leur recherche d'emploi en cinq ans.

En 2025, la Région lance un nouvel appel à projet auprès des entreprises de l'Ain, d'Ardèche, de Haute-Savoie, d'Isère et du Rhône, souhaitant accueillir des jeunes de 16 à 25 ans en décrochage scolaire. Celles-ci ont jusqu'au 28 février pour déposer un dossier. Grâce à cette démarche, la Région se fixe pour objectif d'accompagner 5 000 nouveaux jeunes âgés de 16 à 25 ans et 10 000 entreprises supplémentaires d'ici 2028.

4 000 contrats de travail débutés

Avec ce dispositif, les conseillers IOD ont menés près de 13 000 interventions en entreprises. Le service de médiation et d'appui au recrutement a également permis de négocier 7 900 offres d'emploi entre 2018 et 2024. Plus de 6 200 rencontres jeunes/entreprises ont eu lieu, tandis que 4 000 contrats de travail ont démarré, dont plus de la moitié sont durables.

