Le Hacking Health revient du 14 au 16 février pour une 8e édition à la Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon. L'occasion de co-construire des solutions innovantes face aux défis actuels rencontrés dans le secteur de la santé.

Du 14 au 16 février, le Hacking Health Lyon revient à la Cité Internationale de la Gastronomie pour une 8e édition. Organisé afin de co-construire des solutions innovantes face aux défis actuels du secteur de la santé, l'événement est devenu un rendez-vous incontournable. Créé en 2016 par I-Care Lab, le Hacking Health est désormais orchestré par la Métropole de Lyon. Il réunit chaque année professionnels de santé, patients, ingénieurs, designers et entrepreneurs.

"À travers cette 8ème édition du Hacking Health Lyon, nous souhaitons mobiliser plus d’une centaine d’acteurs de la santé pour relever les défis du secteur et co-construire des solutions concrètes en réponse aux besoins des professionnels et des patients", affime Emeline Beaume, vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à l'Economie, l'Emploi, au Commerce, au Numérique et à l'Achat public.

Des innovations pour des solutions concrètes

Durant 48h, plusieurs équipes travailleront sur des défis concrets afin de leur apporter une solution. Parmi les grandes thématiques abordées cette année : la santé-mentale, le prendre soin et la prévention, les soins non-programmés et le vieillissement et l'autonomie. A l'issu des deux jours, les projets les plus prometteurs seront sélectionnés par un jury et bénéficieront d’un accompagnement spécifique pour accélérer leur développement.

Au cours de ses précédentes éditions l'événement a permis la concrétisation de plusieurs solutions telles que Connect'Aid, une solution d’amélioration de la communication des patients dyscommunicants en milieu hospitalier. Mais aussi, LudoCare, une thérapies digitales pour enfants atteints de maladies chroniques.

