Métropole de Lyon : Mohamed Boudjellaba et Christiane Charnay au deuxième tour de l'élection municipale à Givors

Après l'annulation de l'élection municipale de 2020 à Givors par le Conseil d'État, de nouvelles élections se sont tenues dimanche 5 décembre. Mohamed Boudjellaba et Christiane Charnay sont les deux candidats que les habitants devront départager lors du second tour.

Les habitants de Givors ont voté pour élire leur maire, dimanche 5 décembre. Mohamed Boudjellaba (EELV) et Christiane Charnay (Union des gauches : PS, FI, PCF) sont les deux candidats arrivés en tête. Ils obtiennent respectivement 40,5 % et 25,1 % des voix. En troisième position, Fabrice Riva (Givors fière) obtient 17,8 % des voix. Le second tour des élections se tiendra dimanche 12 décembre.

À midi, le taux de participation était de 19 %, de 30 % à 16h et de 39,49 % à la fermeture des bureaux de vote à 18h. Un pourcentage légèrement supérieur, de 3 points, à celui enregistré lors de l'élection de 2020.

6 listes étaient en course : celle du maire sortant, l'écologiste Mohamed Boudjellaba, celle de l'ancienne maire communiste Christiane Charnay, une autre menée par Sébastien Berenguel, Razika Dali portera celle de "Givors en commun", Fabrice Riva mènera celle de " Givors fière", tandis que Mohamed Benoui complètera les options avec "Construisons ensemble".

Le 22 octobre, le Conseil d'État confirmait l'annulation de l'élection municipale de Givors. Le tribunal administratif de Lyon avait invalidé le scrutin en février 2021 en raison "d'attitudes véhémentes, voire d'intimidations sur des électeurs" lors du second tour. Le maire, Mohamed Boudjellaba (EELV) a dû quitter son poste. Le PS, le PCF et la FI locaux avaient appelé "le parti EELV à se désolidariser de l'équipe Boudjellaba qui n'a de « gauche » et « d'écologiste » que le nom". Le parti EELV avait cependant réitéré son soutien au candidat.