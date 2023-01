Immobilier : Investir à Saint-Étienne…et plus si affinités

Pour le contexte général de l’immobilier stéphanois : le temps des épisodes de baisse des prix périodiques semble bel et bien révolu, tout comme l’image de ville minière qui a longtemps collé à la peau de la ville aux sept collines. Les classements successifs et nombreux le confirment : Saint-Étienne sort du lot et dispose d’un marché favorable au pouvoir d’achat des acheteurs et investisseurs. La cité des Verts se trouve ainsi à la 7e place des villes les plus attractives de France (Lyon est 10e) selon un classement réalisé par le courtier Meilleurtaux et le site de recherche Meteojob, prenant en compte l’emploi et l’immobilier. Le salaire net médian de la ville, 2 000 euros, permettrait ainsi d’acheter une surface de 89 m2 en moyenne. Un atout maître à l’heure de l’inflation, de la hausse des taux de crédit, pour une ville ayant un centre dynamique, et qui est bien reliée à Lyon. En effet, la morosité du marché immobilier lyonnais, touché par les difficultés actuelles d’accès à l’emprunt et d’encadrement des loyers, peut rebuter les investisseurs. Pour rappel, le marché locatif stéphanois n’est pas encadré. Le montant des loyers est donc libre.