Lyon : remise à double sens de la rue de l’Antiquaille, une décision "désolante" juge cette association

Après plusieurs mois d’expérimentation, la Métropole de Lyon a fait le choix, le 27 juin dernier, de remettre en double sens la partie sud de la voie montée Saint-Barthélemy, à proximité du secteur de l’Antiquaille, dans le 5e arrondissement de Lyon. Une décision qui est loin de faire l’unanimité du côté de l’association Saint-Just respire.

Dans un communiqué diffusé le 27 juin, l’association juge en effet "désolant de rouvrir la rue de l'Antiquaille au flux de transit, et ce, faisant d'exposer les usagers du vélo sur la rue des Farges à des niveaux de trafic non-compatible avec leur sécurité, même en cassant les îlots centraux et en faisant du marquage vélorue." Elle ajoute : "Il faudra donc prévoir un vrai aménagement avec piste cyclable séparée rapidement sur la rue des Farges, surtout que le trafic vélo va fortement augmenter avec l’ouverture de la voie Lyonnaise 8 sur l’avenue Barthélémy Buyer prévue début 2026."

Une décision "raisonnable" pour le Chemin Neuf

Elle salue toutefois le maintien de "l'indispensable aménagement" du Chemin Neuf, qui restera désormais ouvert aux riverains, piétons et vélos et interdit aux voitures. "Les nouvelles personnes qui ont pu utiliser le vélo ou la marche grâce à cet aménagement libèrent des places dans les bus et sur les voiries routières du 5ème, comme le démontre la baisse du trafic routier global (- 10 %). C'est donc un projet dont tout le monde bénéficie directement ou indirectement."

Et de conclure : "Au vu de ce succès, l'association Saint-Just Respire salue la décision raisonnable, et le courage politique des élus qui a amené à prendre la décision de pérenniser le dispositif du Chemin Neuf."

