A Lyon, 60 caméras de vidéosurveillance vont bien voir le jour d'ici 2026

Une délibération comprenant le déploiement de 60 nouvelles caméras de vidéosurveillance fixes dans la Ville de Lyon sera soumise au conseil municipal du 26 juin prochain.

Alors que le maire de Lyon avait annoncé en décembre dernier le déploiement de 30 à 60 caméras de vidéosurveillance en 2025, ce sont finalement 60 caméras qui devraient être livrées d'ici 2026. Une délibération sur le sujet sera soumise au conseil municipal du 26 juin. "Cette décision prolonge une démarche cohérente, rigoureuse et assumée depuis le début du mandat. Notre objectif est clair : renforcer la sécurité des Lyonnaises et des Lyonnais, partout où c’est nécessaire", affirme le maire de Lyon, Grégory Doucet.

La délibération comprend le déploiement de 60 caméras fixes, venant s'ajouter aux 571 caméras fixes et aux 30 nomades déjà en fonction. Cette annonce fait suite à un audit sur la vidéosurveillance dans la Ville de Lyon, la mise en place d’une mission d’information et d’évaluation, et un travail d'identification des zones prioritaires par les élus. Une durée qui avait fait réagir l'opposition, dénonçant notamment "quatre ans de flâneries" et un changement de position du maire vis à vis des caméras de vidéosurveillance.

Le budget alloué à l’extension du parc de caméras fixes est de 962 000 €, auquel il faut ajouter 738 000 € pour la maintenance annuelle et au renouvellement chaque année d’un cinquième du parc existant.

Caméras de haute technologie

La Ville de Lyon a annoncé vouloir se doter de caméras de hautes technologies. Notamment avec le déploiement progressif de caméras multi-capteurs à 360°, permettant de couvrir plusieurs points de vue. Une pratique qui selon elle, devrait permettre de limiter les angles morts et d'optimiser les coûts d'implantation.

Si pour des questions de sécurité, les emplacements de ces caméras ne seront pas indiqués, ces dernières devraient être implantées dans les secteurs en mutation. Entre autres, à la Part-Dieu ou aux abords des futures haltes fluviales. Elles seront également positionnées aux abords de certains établissements scolaires, de parcs, de lieux communautaires et de culte, ainsi que de sites touristiques.

227 interpellations en 2024

En tout, 227 interpellations ont été réalisées en 2024 à la suite d’un signalement du Centre de supervision urbain de la Ville de Lyon. Plus de 73 800 relectures d’images ont quant à elle été effectuées dans le cadre de réquisitions judiciaires, tandis que 18 245 transferts d’images ont été réalisés.

