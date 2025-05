Du 1er mai au 28 septembre, les cyclistes devront débourser un euro pour charger leur vélo à bord de certaines lignes de TER. Parmi les lignes concernées : la ligne Lyon-Marseille et celle Lyon-Genève.

Les cyclistes devront désormais payer pour charger leur vélo à bord des TER. Comme l'année dernière, les passagers SNCF doivent débourser un euros pour charger leur deux roues à bord des wagons. Parmi les lignes concernées par cette règlementation en vigueur depuis le 1er mai : la ligne Lyon -Avignon - Marseille en semaine et le week-end, et les lignes Lyon – Genève, Grenoble – Gap et Romans – Briançon , uniquement lors des week-ends et jours fériés.

Les personnes disposant d'un abonnement ne sont pas concernées. Les passagers occasionnels devront quant à eux se rendre sur le site : http://aura.ter.veloabord.fr afin de réserver une place pour leur vélo. La SNCF précise que la réservation est "obligatoire et payante", jusqu'au 28 septembre prochain.

