Mercredi 13 mars, la SNCF va mettre en vente des billets de TGV Lyon-Paris pour les Ouigo et Inoui, pour des voyages prévus jusqu'au mois de décembre.

Dès ce mercredi 12 mars, la SNCF va mettre en vente les billets pour l'été des TGV Inoui et Ouigo, pour des circulations entre le 5 juillet et le 31 août. Petite nouveauté cette année, les billets pour la ligne Lyon-Paris seront mis en vente pour des circulations allant jusqu'au 13 décembre, soit six mois après la date de mise en vente.

La ligne Ouigo grande vitesse entre Paris Gare de Lyon et Perpignan revient du 31 mars au 13 décembre, avec un aller-retour quotidien desservant Lyon Saint-Exupéry. Les billets seront accessibles à partir de 16 €.

Par ailleurs, Inoui lance une nouvelle offre du 12 juillet au 31 août, qui permettra de relier Lyon Part-Dieu à Strasbourg en TGV, avec un aller le samedi et un retour le dimanche. Enfin, la liaison directe Lausanne-Marseille desservant quotidiennement Genève et Lyon Part-Dieu notamment sera de retour du 28 juin au 24 août.