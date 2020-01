Lyon : Pour Blanc, la gauche n’a aucune chance de ravir Lyon, la droite si

Candidat LR à la ville de Lyon, Etienne Blanc estime que la droite lyonnaise a des chances de gagner Lyon en mars prochain. Pas la gauche.

Invité ce lundi midi du Talk Le Figaro, Etienne Blanc, le candidat LR à la mairie de Lyon, est revenu sur la campagne des municipales à Lyon. Interrogé par un internaute sur les chances pour la gauche de ravir Lyon à En Marche, le candidat LR a été catégorique : "la gauche n’a aucune chance de ravir Lyon, la droite en a une. Pas la gauche".

D’après l’enquête IFOP-Fiducial pour Lyon Capitale et Sud Radio, publiée jeudi, les écologistes et le candidat En Marche sont à égalité au 1er tour (avec 22 %), loin devant Etienne Blanc (14 %) et Nathalie Perrin-Gilbert (13 %, soutenue par la France Insoumise). La liste menée par la socialiste Sandrine Runel est à 6 % des intentions de vote.

"La droite a laissé le thème de l'écologie à ses contradicteurs"

Blanc a aussi regretté que la droite se soit emparée, trop tard selon lui, des questions environnementales : « Il est peut-être temps d’aller beaucoup plus loin sur ses questions. Il aurait fallu anticiper. La droite a laissé le thème de l’écologie à ses contradicteurs. Je pense que c'est une erreur. La droite doit se saisir de ces questions. On est rattrapés (aujourd’hui) par cette erreur ».

Dans son programme, Blanc prévoit la plantation de 500 000 arbres et arbustes pendant son mandat s'il venait à être élu.

Il a également expliqué que s’il venait à être élu maire de Lyon, il resterait conseiller régional, soulignant que la région apporte beaucoup à la ville de Lyon.

Lire aussi : Lyon : Étienne Blanc promet une rupture dans la tranquillité