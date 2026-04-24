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Crédit : préfecture du Rhône

L'Etat recrute 500 policiers adjoints en Auvergne-Rhône-Alpes

  • par Loane Carpano

    • Jeudi 23 avril, le préfet délégué pour la Défense et la Sécurité s'est rendu à l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry pour promouvoir le recrutement de 500 policiers adjoints.

    L'Etat recrute des policiers adjoints pour renforcer les effectifs de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Jeudi 23 avril, le préfet délégué pour la défense et la sécurité s’est rendu à l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry pour promouvoir le recrutement de 500 personnes. La prochaine session de recrutement régionale se déroulera en juin. Les inscriptions seront clôturées le 30 avril 2026.

    Modalités de recrutement

    Pour être éligible au poste, les candidats doivent être âgés de 18 à moins de 30 ans, réussir des épreuves écrites, orales et sportives et suivre une formation rémunérée de dix-huit semaines. Si ces épreuves sont réussies, le policier adjoint intégrera et exercera alors ses fonctions dans l'un des commissariats du département où il aura postulé. Aucun diplôme n'est demandé.

    Les services de l'Etat rappellent que le contrat de policier adjoint peut être un tremplin pour le concours de gardien de la paix.

    Lire aussi : Une formation en externat ouverte pour les policiers adjoints

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