Les Insoumis, le PS, le PCF et les écologistes ont signé un accord en vue des élections législatives. Qui seront finalement les 14 candidats de la "NUPES" (Nouvelle Union Populaire écologiste et sociale) dans les 14 circonscriptions du Rhône ? Eléments de réponse.

Après les écologistes, dimanche soir, le PCF, mardi, le PS a signé un accord jeudi soir avec les Insoumis en vue des élections législatives. Un accord avec des candidatures uniques sous la bannière "NUPES" (Nouvelle Union Populaire écologiste et sociale) lors du 1er tour des législatives, prévu le dimanche 12 juin 2022.

Les élections législatives ?

Ces élections, prévues le dimanche 12 juin 2022 (1er tour) et le dimanche 19 juin (2e tour), permettent l'élection des 577 députés à l'Assemblée nationale. Elles sont capitales. Les députés votent notamment toutes les lois. La répartition des sièges de députés s'effectue par tranches de population, aussi appelées des circonscriptions (environ 100 000 - 125 000 habitants par circonscription).

Dans le Rhône, il y a 14 circonscriptions. Le Rhône envoie donc 14 députés à l'Assemblée nationale. Un seul député est élu par circonscription, celui qui arrive en tête au 2e tour.

4 candidats écologistes, 6 insoumis, 2 socialistes, 2 communistes, mais...

Il y aura donc 14 candidats de la NUPES dans le Rhône. EELV a 4 candidats, le PCF 2, le PS 2 et les Insoumis 6.

En détails, les 14 candidats probables de la NUPES dans le Rhône :

1ère circonscription (Lyon) : Aurélie Gries ou Julien Prissette , l'un des deux à déterminer (Insoumis)

, l'un des deux à déterminer (Insoumis) 2e circonscription (Lyon) : Hubert Julien-Laferrière (Génération écologie, député sortant)

(Génération écologie, député sortant) 3e circonscription (Lyon) : Marie-Charlotte Garin (EELV)

(EELV) 4e circonscription (Lyon) : Benjamin Badouard (EELV)

(EELV) 5e circonscription (Caluire, Monts d'Or, Val-de-Saône) : Fabrice Matteucci (PS)

(PS) 6e circonscription (Villeurbanne) : Gabriel Amard (Insoumis)

(Insoumis) 7e circonscription ( Rillieux, Vaulx, Bron) : Albert Lévy ( Insoumis)

( Insoumis) 8e circonscription (Nord-ouest lyonnais, l'Arbresle, Tarare) : Cécile Bulin (PCF)

(PCF) 9e circonscription (Villefranche, Beaujolais) : Mylène Dune ou Pierre Navarro , à déterminer (Insoumis)

, à déterminer (Insoumis) 10e circonscription (Saint-Genis-Laval, Monts du Lyonnais) : Claire Boissieu (PS)

(PS) 11e circonscription (Givors et sud-ouest lyonnais) : Abdel Yousfi (PCF)

(PCF) 12e circonscription (Tassin, Sainte-Foy, Oullins, ouest lyonnais) : Jean-François Baudin (EELV)

(EELV) 13e circonscription (Décines, Meyzieu, est lyonnais) : Victor Prandt (REV, Insoumis)

(REV, Insoumis) 14e circonscription (Vénissieux, St-Fons, une partie de St Priest) : Taha Bouhafs (Insoumis)

Dans le Rhône, sur les 14 circonscriptions, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au 1er tour de la présidentielle dans 6 d'entre elles (Emmanuel Macron dans les 8 autres). Comme le montre notre carte interactive ci-dessous.

Sur le papier, cela reste théorique, 6 circonscriptions sont "gagnables" pour l'union de la gauche. Sur ces 6 circonscriptions, 4 Insoumis sont investis (la 1ère, la 6e, la 7e et la 14e) et 2 écologistes (la 2e et la 3e). Toujours sur le papier, le PS et le PC n'ont pas de circonscription gagnable dans le Rhône, ce qui explique notamment pourquoi des candidatures dissidentes sont sérieusement envisagées à Vénissieux, Villeurbanne ou encore Vaulx-en-Velin, où les parachutages de candidats insoumis sont très mal accueillis localement.

