Gôche ou drouate ?

L'éditorial du rédacteur en chef de Lyon Capitale.

Les TCL, c’est de gauche ou de droite ? Et l’andouillette ? Le championnat du monde de pâté-croûte ? La Biennale d’art contemporain ? Paul Bocuse ? Et Lyon au fait ?

Tout est parti d’une potache histoire de bières entre potes (comme souvent) pour déterminer laquelle, de la Kronenbourg ou de la Heineken, était la plus connotée à droite. Réponse de l’algorithme : la blonde néerlandaise. Comme la choucroute d’ailleurs… À la différence de sa cousine alsacienne, la Kro, de gauche – comme du reste “la Georges”, qui brasse sa bière. Allez comprendre !

“C’est de gauche ou de droite ?”, c’est le mini site qui emballe le Net. Le principe est simple : on tape un mot ou une expression et on sait si c’est connoté à gauche ou à droite. De quoi (continuer à) diviser le monde en deux catégories. “Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent”…

Vite, on pianote sur son iPhone… Les deux répliques du western ouest-germano-hispano-italien sont de gauche. Et Clint Eastwood (qui braque son flingue), de droite, sur Eddie Wallach (avec sa pelle), de gauche. Mais alors la sécurité ? De droite évidemment. Comme dirait le philosophe Comte-Sponville : “Si on dit que la sécurité est un thème de droite, cela insinuerait que l’insécurité est de gauche.” Oui M’sieur, et c’est l’intelligence artificielle qui le dit.

Si c’est l’IA alors… Le coupable ? Un jeune (23 ans) doctorant en informatique de l’université de Paris-Dauphine, Théo Delemazure, passé par Lyon et les Lazaristes en classe prépa maths et physique. Il a utilisé “OpenAI”, une intelligence qui a “lu tout Internet” capable de comprendre le sens des phrases. Sa thèse porte sur le choix social computationnel. Pour être moins barbare, il étudie les méthodes mathématiques et informatiques des prises de décision collectives, comme les scrutins par exemple.

Mais alors le “dîner des sommets” de la Région ? De gauche. La concertation sur la place des terrasses dans l’espace public engagée par les écolos lyonnais ? De droite. En réalité, si l’intelligence artificielle mémorise les résultats, elle n’en reste pas moins faillible. Si un mot reçoit de nombreux “Pas d’accord”, il risque de changer. Bref, l’intelligence artificielle, explique le thésard, ressemblerait finalement plus à de l’intelligence humaine collective. Encore qu’on puisse parfois drôlement en douter…

Et les 14 jours d’octobre, où au moins une ligne de métro sur le réseau lyonnais a été à l’arrêt ? De gauche ou de droite ? De tout cela, les usagers s’en contrefichent comme de leur première carte TCL. Comme le fait que Lyon soit classé à gauche, s’est amusé son maire sur son compte Twitter en ajoutant “et écolo!” avec un petit smiley. “Lyon est dans la nuance. Sociologiquement, (...) le Lyonnais n’existe pas. Il y a des Lyonnais, expliquent à Lyon Capitale les sociologues Jean-Yves Authier et Isabelle Mallon. La façon dont se représente même la ville est complètement différenciée selon les catégories de population. C’est-à-dire, pour faire des caricatures, le Lyon des bourgeois du parc de la Tête-d’Or n’est pas le Lyon des habitants qui vivent dans les logements sociaux à Mermoz.”

Et notre beaujolais nouveau, une tradition (aïe…) de gauchiste ou de droitiste ? Ni l’un ni l’autre, comme l’écrit si bien Bernard Pivot : le beaujolais c’est “le vin des canuts et le vin des rad-soc’s. Le vin de Gnafron et le vin d’Édouard Herriot. Le vin des bleus de chauffe et le vin des costumes-lavallière. Le vin de la Vache-qui-rit et le vin du gigot-qui-pleure. Le vin des mâchons entre vieux potes et le vin des déjeuners de famille. Le vin de la gauche-saucisson et le vin de la droite-pot-au-feu. Le ‘beaujolpif’ des meetings et le saint-amour des mariages.” À moins que, comme le barbecue, ce ne soit un symbole de virilité (et de genre). Les étiquettes saignent. On est cuit.