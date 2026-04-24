Actualité
Crédit : Linkedin

Séverine Battin nommée directrice générale des services de la Métropole de Lyon

  • par Loane Carpano

    • Séverine Battin, vient d'être nommée directrice générale des services de la Métropole de Lyon par la nouvelle présidente Véronique Sarselli.

    La directrice générale des services de l’Université Lyon 1, Séverine Battin, est nommée directrice générale des services de la Métropole de Lyon. Choisie par la nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, elle succède à Anne Jestin.

    Dans un communiqué transmis à la presse, Véronique Sarselli, "se réjouit" de son arrivée prochaine à la Métropole de Lyon et sait "qu’elle pourra compter sur son expérience forte pour porter les politiques publiques de la majorité." La nouvelle présidente tient également à remercier Anne Jestin pour "son travail impliqué au sein de la Métropole de Lyon auprès de l’ancien exécutif et de son professionnalisme pendant cette période de transition."

    Plusieurs expériences en collectivité territoriales

    Ce n'est pas la première expérience de Séverine Battin en collectivité territoriale, puisqu'elle a déjà occupé des postes au sein des conseils départementaux de la Marne, de l'Aisne, de la Seine et Marne et de l'Isère en tant qu'administratrice générale territoriale.

    Agée de 54 ans, Séverine Battin s'est formée à l'INET (Institut national des études territoriales), avant d'exercer comme directrice générale adjointe (DGA) en charge de la territorialisation en 2011, puis DGA de l’éducation et des solidarités en 2015, et enfin comme directrice générale des services en 2019. Cette dernière a également été nommée au grade de chevalier de la légion d’honneur en 2018.

    Lire aussi :

    à lire également
    Le pont de Fontaines-sur-Saône rouvre à la circulation après des travaux d’urgence

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le pont de Fontaines-sur-Saône rouvre à la circulation après des travaux d’urgence 15:41
    Séverine Battin nommée directrice générale des services de la Métropole de Lyon 15:15
    Cédric Van Styvendael
    Villeurbanne : Cédric Van Styvendael se tient "prêt" à la mise en oeuvre du nouveau programme ANRU 3 15:02
    L'Etat recrute 500 policiers adjoints en Auvergne-Rhône-Alpes 14:57
    Lyon : les mineurs du jardin des Chartreux obligés de quitter l'église Saint-Polycarpe 14:38
    d'heure en heure
    easy jet aéroport de lyon
    EasyJet annonce une nouvelle ligne entre Lyon et Nice à l'automne 2026 14:30
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : un mineur incarcéré pour un projet "d'action violente" contre les communautés juive ou homosexuelle 14:12
    Près de Lyon : Théodora chantera au festival du Printemps de Pérouges 13:54
    "Warriors", un spectacle funky-électrique au Radiant 13:13
    Théâtre : dans le ciel de Cisjordanie 12:35
    police Lyon
    Lyon : un homme poignardé à mort dans le 7e arrondissement 12:03
    Escapades : road-trip dans le vignoble jurassien 11:11
    Opérations "lycées vides", sensibilisation : ces parents d'élèves s'organisent autour de Lyon ce lundi 11:05
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut