Séverine Battin nommée directrice générale des services de la Métropole de Lyon

Séverine Battin, vient d'être nommée directrice générale des services de la Métropole de Lyon par la nouvelle présidente Véronique Sarselli.

La directrice générale des services de l’Université Lyon 1, Séverine Battin, est nommée directrice générale des services de la Métropole de Lyon. Choisie par la nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, elle succède à Anne Jestin.

Dans un communiqué transmis à la presse, Véronique Sarselli, "se réjouit" de son arrivée prochaine à la Métropole de Lyon et sait "qu’elle pourra compter sur son expérience forte pour porter les politiques publiques de la majorité." La nouvelle présidente tient également à remercier Anne Jestin pour "son travail impliqué au sein de la Métropole de Lyon auprès de l’ancien exécutif et de son professionnalisme pendant cette période de transition."

Plusieurs expériences en collectivité territoriales

Ce n'est pas la première expérience de Séverine Battin en collectivité territoriale, puisqu'elle a déjà occupé des postes au sein des conseils départementaux de la Marne, de l'Aisne, de la Seine et Marne et de l'Isère en tant qu'administratrice générale territoriale.

Agée de 54 ans, Séverine Battin s'est formée à l'INET (Institut national des études territoriales), avant d'exercer comme directrice générale adjointe (DGA) en charge de la territorialisation en 2011, puis DGA de l’éducation et des solidarités en 2015, et enfin comme directrice générale des services en 2019. Cette dernière a également été nommée au grade de chevalier de la légion d’honneur en 2018.

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