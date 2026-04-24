Une nouvelle journée de blocage prévue ce lundi dans les prisons autour de Lyon

Les agents pénitentiaires organiseront une nouvelle opération de blocage lundi 27 avril devant les prisons de Lyon-Corbas (Rhône), Villefranche-sur-Saône (Rhône) et Saint-Quentin-Fallavier (Isère) notamment.

Après une première mobilisation début avril, la colère des agents pénitentiaires gronde toujours. Plusieurs blocages sont prévus lundi 27 avril dans plusieurs prisons de la région, a appris Lyon Capitale, confirmant une information de BFM Lyon.

Dans un communiqué, le syndicat Ufap assure que, "même avec les nombreuses tentatives de certains de vouloir faire capoter ce mouvement, le ras-le-bol est général." Les agents alertent en effet depuis plusieurs semaines sur le manque de place dans les prisons, ainsi que le manque de personnel et de moyens alloués aux centres pénitentiaires. La prison de Lyon-Corbas accueille par exemple 1 305 détenus aujourd'hui pour seulement 680 places. La direction a récemment évoqué la possibilité d’installer jusqu’à trois prisonniers dans des cellules de 9 m2, voire quatre dans les plus grandes.

12 prisons concernées pour le moment

"Comme le disent beaucoup d’agents sur le terrain, l’unité et la solidarité seraient de mise pour ce mouvement national. L’heure n’est plus aux divisions dogmatiques", appelle encore l’Ufap. Sylvain Royere, secrétaire général adjoint de l’union générale de Lyon, précisait le 3 avril : "On manque cruellement d’effectifs. Au niveau national, cela concerne 4 000 postes. Nous n’arrivons pas à recruter et, honnêtement, c’est du jamais-vu. Ce n’est pas possible."

Pour l’heure, les prisons concernées sont celles de Lyon-Corbas, Valence, Villefranche-sur-Saône, Roanne, Moulins, Aiton, Saint-Étienne, le Puy-en-Velay, Bourg-en-Bresse, Saint-Quentin-Fallavier, Aurillac et Montluçon. Selon le syndicat, d’autres établissements devaient se joindre au mouvement.

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